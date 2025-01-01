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Жаворонок
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Спектакль Жаворонок

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Жаворонок» — пьеса Жана Ануя о призвании и силе духа

«Жаворонок» — это не просто интеллектуальная драма о власти и ответственности, написанная в середине XX века французским драматургом Жаном Ануем. Это глубокая притча о призвании человека, его месте в мире и способности менять судьбы.

Режиссёр Семён Спивак, создатель постановки, делится: «Вглядываясь в портрет Жана Ануя, я понял, что он написал простую и грандиозную историю. Историю о том, как человеку важно услышать: “Ты — можешь! Ты — сделаешь!”». Именно это ощущение всепоглощающего призвания, которое толкает героиню на путь великих свершений, становится сердцем спектакля.

История Жанны и её творческой силы

Сюжет пьесы основан на судьбе Жанны д’Арк, спасительницы Франции, ведомой божественными голосами. Но в интерпретации режиссёра и актеров история превращается не только в драму борьбы и жертв, но и в жизнеутверждающий гимн творческому началу человека.

Трагедия здесь переплетается с иронией, превращаясь в масштабное повествование, где сочетаются азарт, юмор и стихийность. В пьесе можно почувствовать, как соединяются противоположности: возвышенное и приземлённое, философские размышления и яркая театральная игра.

«Жаворонок» — это не только рассказ о подвиге Жанны д’Арк, но и символический взгляд на художника, который, несмотря на хаос бытия, создаёт свой мир. Этот спектакль — напоминание о том, что сила духа и верность своему призванию позволяют человеку совершать невозможное и становиться частью вечности.

Почему стоит посмотреть?

  • Узнать необычную интерпретацию легендарной истории Жанны д’Арк.
  • Почувствовать атмосферу философских размышлений, соединённых с лёгкостью и игрой.
  • Насладиться тонкой иронией, которую привнесли создатели спектакля.

Пьеса, написанная десятилетия назад, остаётся удивительно актуальной, обращаясь к каждому из нас: что нужно человеку, чтобы услышать своё призвание?

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Роман Нечаев
Андрей Шимко
Валерий Кухарешин
Сергей Яценюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Жаворонок Жаворонок Жаворонок Жаворонок

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