ЖАСМИН. Шоу Головоломка

Концерт Жасмин в Санкт-Петербурге

Жасмин представит захватывающее и необычное шоу «Головоломка», предназначенное для искушённых зрителей. Это не просто концерт, а интерактивное действие, в котором сценическое пространство становится символом сложности и многогранности жизни и творчества артистки.

На концерте прозвучат как новые композиции, так и полюбившиеся хиты, занявшие достойное место в сердцах поклонников Жасмин. Режиссер шоу, Василий Козарь, известен своим творческим подходом и инновационными идеями. Его видение позволяет создать полноценное театрализованное действие, где музыка, визуальные образы и взаимодействие со зрителями объединяются в гармоничное целое.

Одним из ключевых элементов программы станет интерактив: сцена превратится в настоящую загадку, которую зрителям предстоит разгадать вместе с артисткой.

«Для меня это не просто концерт, — признается Жасмин. — «Головоломка» — это целый мир, который я хочу открыть вместе с моими слушателями. Шоу организовано так, чтобы каждый почувствовал себя частью этой истории, смог заглянуть внутрь себя, вспомнить важное и испытать искренние эмоции. Мы с командой постарались создать особую атмосферу, где музыка и сценические элементы взаимодействуют, как кусочки головоломки. Мне очень хочется, чтобы зрители не просто послушали, а прожили каждую песню вместе с нами».