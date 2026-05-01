«Жасмин. Шоу «Головоломка»

Шоу Жасмин «Головоломка» в Концертном зале «Москва»

Певица Жасмин представит новое интерактивное шоу «Головоломка» в Концертном зале «Москва». Это уникальное событие пройдет 28 мая и обещает стать настоящим праздником для поклонников качественной музыки и современных театральных постановок.

Уникальное театрализованное действие

Режиссером шоу выступит Василий Козарь, известный своими инновационными идеями. Он создаст полноценное театрализованное действие, где музыка и визуальное оформление будут объединены с активным взаимодействием со зрителем. Сцена преобразится в тематическую головоломку, символизирующую сложность и многогранность жизни артистки.

Программа концерта

Зрители услышат как новые песни, так и любимые хиты Жасмин, которые давно завоевали сердца ее поклонников. Одним из ключевых моментов шоу станет интерактив: зрители смогут разгадать музыкальные загадки вместе с артисткой.

Мнение Жасмин

«Для меня это не просто концерт, — признается Жасмин. — «Головоломка» — это целый мир, который я хочу открыть вместе с моими слушателями. Мы с командой постарались создать особую атмосферу, где музыка и сцена программы словно собираются по кусочкам, как настоящая головоломка. Мне очень хочется, чтобы зрители не просто послушали, а прожили каждую песню вместе с нами».

