Спектакль Жаркое происшествие в новогоднем лесу

Ёжик и Новый год: волшебная история для всей семьи

Все лесные обитатели готовятся к встрече Нового года. Но наш Ёжик спит в своей уютной норке и не знает, что такое этот праздник. На этот раз всё будет иначе. Заяц решает, что не позволит своему лучшему другу снова пропустить все весёлые события под Новый год.

План Бабы Яги

Вместе они начинают встречать Новый год, но есть и опасность: Баба Яга не дремлет. У неё готов хитроумный план, а её помощница — тётушка Жара. Вместе они замышляют, чтобы в новогоднем лесу вместо ёлки выросла настоящая пальма. Как же тогда водить хоровод вокруг пальмы? Смогут ли Ёжик и Заяц справиться с этой ситуацией?

Не пропустите волшебство!

Эта увлекательная история о дружбе и преодолении трудностей обещает стать незабываемым событием для всей семьи. Чтобы узнать, чем закончится приключение Ёжика и его друзей, приходите на спектакль! Не упустите шанс стать частью этого удивительного новогоднего волшебства!