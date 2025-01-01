Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Жаркое происшествие в новогоднем лесу
Билеты от 2000₽
Киноафиша Жаркое происшествие в новогоднем лесу

Спектакль Жаркое происшествие в новогоднем лесу

Постановка
Театр современной драматургии 0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Ёжик и Новый год: волшебная история для всей семьи

Все лесные обитатели готовятся к встрече Нового года. Но наш Ёжик спит в своей уютной норке и не знает, что такое этот праздник. На этот раз всё будет иначе. Заяц решает, что не позволит своему лучшему другу снова пропустить все весёлые события под Новый год.

План Бабы Яги

Вместе они начинают встречать Новый год, но есть и опасность: Баба Яга не дремлет. У неё готов хитроумный план, а её помощница — тётушка Жара. Вместе они замышляют, чтобы в новогоднем лесу вместо ёлки выросла настоящая пальма. Как же тогда водить хоровод вокруг пальмы? Смогут ли Ёжик и Заяц справиться с этой ситуацией?

Не пропустите волшебство!

Эта увлекательная история о дружбе и преодолении трудностей обещает стать незабываемым событием для всей семьи. Чтобы узнать, чем закончится приключение Ёжика и его друзей, приходите на спектакль! Не упустите шанс стать частью этого удивительного новогоднего волшебства!

Купить билет на спектакль Жаркое происшествие в новогоднем лесу

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
30 декабря вторник
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
3 января суббота
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽
4 января воскресенье
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Домашняя елка
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Домашняя елка
8 января в 14:30 Усадьба Roden
от 2800 ₽
Собачье сердце. Преображенский
16+
Драма
Собачье сердце. Преображенский
12 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
от 2500 ₽
Зверский детектив
6+
Драма Детский
Зверский детектив
23 февраля в 17:30 РАМТ
от 3500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше