Жаркое происшествие в новогоднем лесу
Новогодняя елка в Москве: волшебство и приключения в лесу

Все лесные обитатели готовятся к встрече Нового года. Только Ёжик зимой крепко спит в своей норке и не знает, что это за праздник такой. Но в этот раз все будет по-другому: Заяц не позволит своему лучшему другу вновь пропустить все веселье и обязательно его разбудит.

Новый год на грани фола

Вместе они встретят Новый год, если, конечно, Баба Яга не испортит их планы. У нее уже созрел хитроумный план, а в помощницы ей нашлась самая настоящая противница Нового года — тётушка Жара!

Лесные приключения

Эта хитрая парочка задумала, что в новогоднем лесу вместо ёлочки должна вырасти настоящая пальма! Однако как же вокруг пальмы водить хоровод? Неужели первый в жизни Ёжика Новый год будет испорчен?

Чтобы узнать, чем закончится эта волшебная история, приходите на спектакль! Вас ждет увлекательная история с яркими персонажами и незабываемыми моментами.

Купить билет на спектакль Жаркое происшествие в новогоднем лесу

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1990 ₽
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
28 декабря воскресенье
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1990 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1990 ₽
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1990 ₽
30 декабря вторник
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1990 ₽
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1990 ₽
3 января суббота
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1990 ₽
14:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1990 ₽
18:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1990 ₽
4 января воскресенье
11:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2

В ближайшие дни

