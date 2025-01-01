Спектакль Жаркое происшествие в новогоднем лесу

Новогодняя елка в Москве: волшебство и приключения в лесу

Все лесные обитатели готовятся к встрече Нового года. Только Ёжик зимой крепко спит в своей норке и не знает, что это за праздник такой. Но в этот раз все будет по-другому: Заяц не позволит своему лучшему другу вновь пропустить все веселье и обязательно его разбудит.

Новый год на грани фола

Вместе они встретят Новый год, если, конечно, Баба Яга не испортит их планы. У нее уже созрел хитроумный план, а в помощницы ей нашлась самая настоящая противница Нового года — тётушка Жара!

Лесные приключения

Эта хитрая парочка задумала, что в новогоднем лесу вместо ёлочки должна вырасти настоящая пальма! Однако как же вокруг пальмы водить хоровод? Неужели первый в жизни Ёжика Новый год будет испорчен?

Чтобы узнать, чем закончится эта волшебная история, приходите на спектакль! Вас ждет увлекательная история с яркими персонажами и незабываемыми моментами.