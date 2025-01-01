Восьмая ежегодная музыкальная премия Жара Music Awards

Одно из наиболее ярких и ожидаемых музыкальных событий года. На сцене Live Арена появятся только топовые артисты и прозвучат только главные хиты.

Звезды премии

Звезды прошлых лет: Anna Asti, Егор Крид, Jony, Люся Чеботина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Клава Кока, Мот, Ани Лорак, Полина Гагарина, Николай Басков, Валерия, Ольга Бузова, Gayazov$ Brother$, Мари Краймбрери, Seville (Artik & Asti) и многие другие.

Награды за достижения в музыке

Премия вручается за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2024 года. Здесь открываются новые имена и побеждают лучшие из лучших.

Современные технологии на сцене

Современные технологии и последние тренды позволяют осуществить самые невероятные идеи шоу.

Уникальный формат красной дорожки

Уникальный формат красной дорожки Премии Жара Music Awards представляет собой отдельное шоу с собственной сценой и прямой трансляцией, к которому звёзды готовятся за несколько месяцев.