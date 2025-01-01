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Жара Music Awards
Билеты от 2000₽
Киноафиша Жара Music Awards

Жара Music Awards

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Восьмая ежегодная музыкальная премия Жара Music Awards

Одно из наиболее ярких и ожидаемых музыкальных событий года. На сцене Live Арена появятся только топовые артисты и прозвучат только главные хиты.

Звезды премии
Звезды прошлых лет: Anna Asti, Егор Крид, Jony, Люся Чеботина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Клава Кока, Мот, Ани Лорак, Полина Гагарина, Николай Басков, Валерия, Ольга Бузова, Gayazov$ Brother$, Мари Краймбрери, Seville (Artik & Asti) и многие другие.

Награды за достижения в музыке
Премия вручается за музыкальные достижения по итогам прошедшего 2024 года. Здесь открываются новые имена и побеждают лучшие из лучших.

Современные технологии на сцене
Современные технологии и последние тренды позволяют осуществить самые невероятные идеи шоу.

Уникальный формат красной дорожки
Уникальный формат красной дорожки Премии Жара Music Awards представляет собой отдельное шоу с собственной сценой и прямой трансляцией, к которому звёзды готовятся за несколько месяцев.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Жара Music Awards Жара Music Awards

В ближайшие дни

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Проверка материала
14 августа в 19:30 Standup Club на Трубной
от 500 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
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Stand-Up по-Женски
21 августа в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
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Джаз на воде
9 августа в 19:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 1900 ₽
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