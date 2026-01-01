ЖАРА МЕДИА ПРЕМИЯ 2026

Возраст 12+
О концерте

Жара медиапремия 2026 на сцене Live Арена

29 октября на сцене Live Арена пройдет одно из самых стильных и ожидаемых музыкальных событий года — Жара медиапремия 2026. Это не просто премия, а мощное шоу, объединяющее самых трендовых артистов, блогеров и инфлюенсеров, которые задают ритм современной медиареальности.

Ежегодная медиапремия Жара отмечает главных героев онлайн-пространства — тех, кто звучит громче всех в блогосфере, собирает миллионы просмотров и превращает контент в вирусные хиты. Их музыка и проекты становятся частью новой цифровой культуры.

Красная дорожка и выступления

Красная дорожка — это отдельное шоу, где звёзды и медиаперсоны демонстрируют стиль, харизму и креатив. Перед началом церемонии гостей ждут яркие выступления молодых артистов и трендсеттеров прямо в фойе Live Арена.

На сцене премии в разные годы выступали: JONY, Элджей, Люся Чеботина, Джиган, Олег Майами, Лёша Свик, Валя Карнавал, MILANA STAR, OG BUDA, MAYOT, ANIKV, Lovv66, Akmal’, Юлия Гаврилина, SEREBRO, Хлеб, Василиса Кукояка и многие другие.

Организационные детали

Не пропустите главное медиа-шоу осени — Жара медиапремия 2026!

*На концерте ведется телевизионная съемка.

**Состав артистов может меняться.

Двери Live Арены открываются для посетителей в 17:00, а начало концерта запланировано на 20:00.

В зонах «Премиум-бокс» и «Лаунж» предоставляется услуга кейтеринга: в билет входит приветственный напиток, набор закусок и работа официанта, который обслуживает гостей на протяжении всего мероприятия. Дополнительные заказы осуществляются по меню А-ля карт.

Парковочное место можно оформить за 4 часа или ранее до начала мероприятия на сайте «Live Арены» по предварительной стоимости от 500 до 800 рублей. Стоимость парковки при оплате на въезде составляет 1200 рублей.

Октябрь
29 октября четверг
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 2200 ₽

