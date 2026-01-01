ЖАРА МЕДИА ПРЕМИЯ 2026

Жара медиапремия 2026 на сцене Live Арена

29 октября на сцене Live Арена пройдет одно из самых стильных и ожидаемых музыкальных событий года — Жара медиапремия 2026. Это не просто премия, а мощное шоу, объединяющее самых трендовых артистов, блогеров и инфлюенсеров, которые задают ритм современной медиареальности.

Ежегодная медиапремия Жара отмечает главных героев онлайн-пространства — тех, кто звучит громче всех в блогосфере, собирает миллионы просмотров и превращает контент в вирусные хиты. Их музыка и проекты становятся частью новой цифровой культуры.

Красная дорожка и выступления

Красная дорожка — это отдельное шоу, где звёзды и медиаперсоны демонстрируют стиль, харизму и креатив. Перед началом церемонии гостей ждут яркие выступления молодых артистов и трендсеттеров прямо в фойе Live Арена.

На сцене премии в разные годы выступали: JONY, Элджей, Люся Чеботина, Джиган, Олег Майами, Лёша Свик, Валя Карнавал, MILANA STAR, OG BUDA, MAYOT, ANIKV, Lovv66, Akmal’, Юлия Гаврилина, SEREBRO, Хлеб, Василиса Кукояка и многие другие.

Организационные детали

*На концерте ведется телевизионная съемка.

**Состав артистов может меняться.

Двери Live Арены открываются для посетителей в 17:00, а начало концерта запланировано на 20:00.

В зонах «Премиум-бокс» и «Лаунж» предоставляется услуга кейтеринга: в билет входит приветственный напиток, набор закусок и работа официанта, который обслуживает гостей на протяжении всего мероприятия. Дополнительные заказы осуществляются по меню А-ля карт.

Парковочное место можно оформить за 4 часа или ранее до начала мероприятия на сайте «Live Арены» по предварительной стоимости от 500 до 800 рублей. Стоимость парковки при оплате на въезде составляет 1200 рублей.