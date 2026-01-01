Музыкальный фейерверк от Уральского академического филармонического оркестра

Приглашаем вас насладиться уникальным концертом, который пройдет под управлением главного дирижёра Дмитрия Лисса. В программе — шедевры русской классики, которые перенесут вас в мир чарующих морских пейзажей и сказочных образов.

Программа концерта

Лядов. Кикимора

Римский-Корсаков. Музыкальная картина Садко

Стравинский. Фавн и пастушка, три песни для меццо-сопрано с оркестром

Стравинский. Фрагменты музыки балета Жар-птица

Стравинский. Фантазия Фейерверк

Захватывающие музыкальные образы

В этом концерте зрители смогут насладиться великолепными произведениями, которые сочетают в себе как красоту русской природы, так и волшебство народных сказок. Особое внимание уделяется музыке Стравинского — известного новатора, который создал незабываемые мелодии, завораживающие своей экспрессией и оригинальностью.

Исполнители

Концерт ведет Кристина Перевалова, а солисткой выступит меццо-сопрано Любовь Бушкова. Слаженная работа исполнителей и оркестра создаст неповторимую атмосферу, которая останется в памяти надолго.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события! Позвольте себе насладиться звуками русской классики в исполнении талантливых музыкантов.