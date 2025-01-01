Одноактные балеты в Мариинском театре

29 апреля в 19:00 в Мариинском театре состоится уникальное событие — исполнение одноактных балетов, в числе которых знаменитые «Жар-птица» Игоря Стравинского и «Шехерезада» Николая Римского-Корсакова.

«Жар-птица» — балет Игоря Стравинского

«Жар-птица» — это не просто балет, а начало карьеры выдающегося композитора Игоря Стравинского. Премьера состоялась в Париже в 1910 году и сразу привлекла внимание к молодому таланту. Стравинский получил заказ от Сергея Дягилева, который искал свежие идеи для «Русских сезонов». Дягилев был впечатлён «Фантастическим скерцо» Стравинского и решил дать ему шанс.

В процессе создания музыки балета композитор работал в тандеме с хореографом Михаилом Фокиным и художниками Александром Бакстом и Леонидом Головиным. Их совместные усилия создали яркий и запоминающийся спектакль, который стал символом русской культуры в Европе. В России «Жар-птица» впервые была представлена только в 1921 году, а в репертуаре Мариинского театра она появилась лишь в конце XX века.

«Шехерезада» — балет на музыку Николая Римского-Корсакова

Продолжительность спектакля «Шехерезада» составляет 45 минут. Этот балет, впервые представленный в 1910 году в Париже, произвел настоящий фурор. Публика была в восторге от восточной экзотики и музыки Римского-Корсакова, а мода на восточные наряды быстро завоевала популярность среди парижан.

Хореография Фокина передала все эмоции и чувства, а исполнение Иды Рубинштейн и Вацлава Нижинского добавило спектаклю особую чувственность. «Шехерезада» стала знаковым произведением, которое до сих пор вызывает восхищение зрителей благодаря живописным и музыкальным краскам.

Не упустите возможность насладиться этими шедеврами в исполнении артистов Мариинского театра!