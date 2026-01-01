Оповещения от Киноафиши
Zhanulka в Алматы
Киноафиша Zhanulka в Алматы

Zhanulka в Алматы

Продолжительность 2 часа

О концерте

ZHANULKA впервые в Казахстане

Жанна Шаталова, известная под псевдонимом Zhanulka, представляет свою творческую программу в Казахстане. Она является украинской певицей, музыкантом и автором песен, что делает её выступление не только музыкальным, но и поэтическим событием.

Zhanulka завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю, который сочетает элементы разных музыкальных жанров. Она активно работает над созданием нового репертуара и уже успела порадовать своих поклонников несколькими хитами.

Не упустите возможность увидеть это яркое шоу и ощутить атмосферу настоящего музыкального искусства. Zhanulka готовит множество сюрпризов для зрителей, которые сделают вечер незабываемым.

Купить билет на концерт Zhanulka в Алматы

Май
10 мая воскресенье
20:00
Motor Club Almaty г. Алматы, пр. Назарбаева 50

