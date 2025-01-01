Меню
Жанкелді Өркен
Киноафиша Жанкелді Өркен

Жанкелді Өркен

О концерте

Поэтический вечер Жанкелді Өркен в Алматы

Приглашаем всех ценителей театрального искусства на уникальный концерт музыканта Жанкелді Өркен, который станет поэтическим вечером, наполненным глубокими эмоциями и живыми песнями. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для души!

Особая атмосфера

На мероприятии вас ждет особая, насыщенная атмосфера, в которой каждый сможет найти отклик своим чувствам. Жанкелді представит свои лучшие произведения, которые трогают до глубины души. Это не просто концерт, а творческий вечер, который позволит вам отвлечься от повседневной суеты и насладиться магией музыки.

Терапия для сердца

Приходите на этот терапевтический вечер для сердца и души. Песни Жанкелді созданы для того, чтобы вернуть гармонию и внутренний покой. Объединяйтесь с другими зрителями в ощущении единства и гармонии.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться уникальным событием, которое положительно повлияет на ваше эмоциональное состояние. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт Жанкелді Өркен

В других городах
Декабрь
15 декабря понедельник
19:00
ТЮЗ им. Г. Мусрепова г. Алматы, пр. Абылай хана 38
от 4000 ₽

