Жан-Сырым Қазақи Шоу

Сіз бұл концертте Жандарбек Бұлғақовтың және Сырым Әуезханның бұрын сонды байқамаған өнерлерін,басқа да қырларын көріп білетін боласыз.
Қазақ халқының рухани өміріндегі аса құнды жәдігер, ұлттық мәдениеттің алтын арқауы айтыс өнерін кеңінен насихаттап жүрген, Республикалық және Халықаралық айтыстардың жеңімпазы Жандарбек Бұлғақов пен Сырым Әуезханның «Жан-Сырым» атты рухани әзіл мерекелік кешін өткізуге ниетті едік.
Сіз бұған дейін Жандарбек Бұлғақов пен Сырым Әуезханның өнерін Айтыс сахнасында көрген болсаңыз, ал осы кеште сіздер олардың сахнада әзіл орындап, ән айтып, көрермендермен импровизациялық көріністер ойнағанын да тамашалай аласыз.