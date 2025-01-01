Меню
Жан-Сырым Қазақи Шоу
О концерте

Сіз бұл концертте Жандарбек Бұлғақовтың және Сырым Әуезханның бұрын сонды байқамаған өнерлерін,басқа да қырларын көріп білетін боласыз.

Қазақ халқының рухани өміріндегі аса құнды жәдігер, ұлттық мәдениеттің алтын арқауы айтыс өнерін кеңінен насихаттап жүрген, Республикалық және Халықаралық айтыстардың жеңімпазы Жандарбек Бұлғақов пен Сырым Әуезханның «Жан-Сырым» атты рухани әзіл мерекелік кешін өткізуге ниетті едік.

Сіз бұған дейін Жандарбек Бұлғақов пен Сырым Әуезханның өнерін Айтыс сахнасында көрген болсаңыз, ал осы кеште сіздер олардың сахнада әзіл орындап, ән айтып, көрермендермен импровизациялық көріністер ойнағанын да тамашалай аласыз.

Декабрь
13 декабря суббота
15:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева
Классическая музыка
Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева
19 декабря в 20:00 Almaty Theatre
от 10000 ₽
Almaty Vibe
Эстрада Поп
Almaty Vibe
13 декабря в 20:00 Творческое пространство «Неквартира»
от 8000 ₽
Mirror of Enigma
Этно Поп Электронная музыка
Mirror of Enigma
24 января в 19:00 Дворец Республики
Билеты
