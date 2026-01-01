Жан Филипп Рамо. Концерты для клавесина

Концерт для ценителей барочной музыки

В концертном зале «Триумф» состоится выступление Частной филармонии «Триумф». В программе концертов звучат произведения для клавесина Жана Филиппа Рамо.

Музыкальное исполнение выделяет тонкость и изящество барочной музыки, что особенно порадует любителей классического жанра и поклонников барокко. Клавесин, как уникальный инструмент, обладает особой звуковой палитрой, которая прекрасно передаёт эмоциональную глубину музыки этой эпохи.

Не упустите возможность насладиться завораживающими мелодиями, которые перенесут вас в атмосферу XVIII века и подарят незабываемые впечатления от живого исполнения.