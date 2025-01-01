Жан-Батист Дюпон, орган (Франция)

Вечер органной музыки с Жаном-Батистом Дюпоном в Зале Зарядье

В Зале Зарядье состоится уникальный концерт, где выступит один из ведущих французских органистов современности — Жан-Батист Дюпон. Этот признанный мастер импровизации и новатор в области органного репертуара готов удивить зрителей своим талантом.

Программа концерта

В программе вечера — произведения выдающихся композиторов-органистов: Сезара Франка, Жозефа Йонгена и Луи Вьерна. Сезар Франк, служивший органистом в церкви Святой Клотильды, оказал большое влияние на многих музыкантов своего времени. Именно там он познакомился с юным Луи Вьерном, который был восхищён игрой мастера. Позже Франк отметил талант мальчика на школьном конкурсе, присудив ему первое место и пригласив учиться в свой органный класс в Парижской консерватории.

Также стоит отметить, что Сезар Франк оказал значительное влияние на творчество Жозефа Йонгена, который, как и он, родился в бельгийском Льеже.

Импровизация и уникальные интерпретации

Завершит вечер Дюпон своим мастерством композитора и органиста, представив Импровизированную симфонию на григорианские темы. Кроме того, зрители смогут услышать его собственное переложение для органа фрагментов из балета «Петрушка» Игоря Стравинского. Это обещает быть не только музыкальным, но и визуальным праздником, который запомнится каждому.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединяет традиции и современность в одном концерте!