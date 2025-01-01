Меню
Зеркало
Киноафиша Зеркало

Спектакль Зеркало

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Дуэль поколений и мировоззрений в спектакле «Зеркало»

Мюнхен, 1965 год. В центре города разворачивается захватывающая история, которая переносит зрителей в атмосферу 20 лет после окончания войны. В квартире, где столкнутся два мира, юный бунтарь встречает профессора искусствоведения, чье прошлое связано общей тайной. Эта неожиданная встреча превращается в интеллектуально-поколенческую дуэль, где герои, отражаясь друг в друге, меняются ролями.

Кем же в итоге окажутся автор лекции «Вопросы этики и морали» и противоречивый анфан террибль? Пьеса «Зеркало» основана на рассказе Генриха Бёлля «Молчание доктора Мурке» и романе Курта Воннегута «Бойня N 5, или Крестовый поход детей». Однако сюжеты этих произведений служат лишь отправной точкой для глубокого исследования тем памяти и влияния настоящего на прошлое, которое проводит режиссер и драматург Савва Савельев.

Создатели спектакля

  • Драматург, режиссер, художник: Савва Савельев
  • Художник по свету: Елена Перельман
  • Художники по костюмам: Алексей Бородачев-Архипов, Татьяна Лисовская
  • Художник по гриму: Виолетта Саидова
  • Исполнительный продюсер: Ольга Андреева
  • Саунд-дизайнер: Даниил Мишандин
  • Видеохудожник: Александр Романов

Актерский состав

  • Павел Табаков
  • Савва Савельев

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас задуматься о влиянии прошлого на настоящее и о том, как мы воспринимаем мир вокруг нас.

Режиссер
Савва Савельев
В ролях
Савва Савельев
Павел Табаков

Фотографии

