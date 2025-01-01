Тайна Дрезденской галереи в Спектакле «Зеркало»

Действие нового спектакля «Зеркало» разворачивается в Мюнхене 1965 года. В центре сюжета — захватывающее расследование об исчезнувших из Дрезденской галереи картинах старых мастеров. Два главных героя, профессор искусств Уве и молодой сотрудник радиостанции Поль, оказываются связаны общей тайной, разгадка которой ведет к бесценным шедеврам.

Музыка и танцы

Криминальная история динамично переплетается с хитами середины 1960-х годов. Зрители смогут насладиться музыкальными произведениями таких исполнителей, как Rolling Stones, Том Джонс, Петула Кларк и Procol Harum. Конечно, в спектакле не обойдется без зажигательных танцев, что добавляет особую атмосферу на сцену.

Мнение драматурга

Драматург, режиссер и художник «Зеркала» Савва Савельев делится своими мыслями: «Эту пьесу я вынашивал около пяти лет и очень рад, что, наконец, закончил её и мы сделали по ней спектакль. Генрих Белль — один из моих любимых авторов, сборник его рассказов и коротких повестей долгое время был моей настольной книгой». Он продолжает: «Сюжет «Молчания доктора Мурке» стал отправной точкой в написании «Зеркала». Как и в моих предыдущих работах, я продолжаю исследовать тему памяти и того, как наше настоящее влияет на наше прошлое. Сейчас эти темы мне кажутся особенно актуальными».

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Спектакль «Зеркало» обещает быть ярким и насыщенным событиями. Приходите и окунитесь в атмосферу 1960-х, полную тайн, музыки и искусства!