Зеркало при свечах. Ночная прогулка по особняку

Волшебный променад по особняку Серебрякова

Приглашаем вас в уникальное путешествие сквозь время и пространство в старинных интерьерах особняка Серебрякова! Это атмосфера, которая перенесет вас в прошлое и подарит незабываемые впечатления.

Променад с бокалом игристого

Во время прогулки по четырем залам особняка, освещенным тысячами свечей, вы сможете насладиться бокалом игристого. Этот магический вечер станет фоном для вашего общения с историей и эстетикой прошлого.

Музыка, вдохновляющая на мечты

Виртуозный пианист Лев Шишкин оживит рояль шедеврами, которые охватывают широкий спектр эмоций — от трепетных ноктюрнов Шопена до медитативных мелодий Эйнауди. Музыка станет идеальным саундтреком для вашей ночной прогулки.

Зеркало Петербурга

В одном из залов вы найдете самое красивое зеркало Петербурга, которое хранит отражения различных эпох. Остановитесь около него и сделайте снимок на память об этом волшебном свидании с историей!

Информация для зрителей

Это ваш шанс прикоснуться к изысканной роскоши прошлого под звуки бессмертной музыки. Пусть этот вечер станет вашим личным романом при свечах.