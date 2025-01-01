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Зеркало при свечах. Ночная прогулка по особняку
Киноафиша Зеркало при свечах. Ночная прогулка по особняку

Зеркало при свечах. Ночная прогулка по особняку

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Волшебный променад по особняку Серебрякова

Приглашаем вас в уникальное путешествие сквозь время и пространство в старинных интерьерах особняка Серебрякова! Это атмосфера, которая перенесет вас в прошлое и подарит незабываемые впечатления.

Променад с бокалом игристого

Во время прогулки по четырем залам особняка, освещенным тысячами свечей, вы сможете насладиться бокалом игристого. Этот магический вечер станет фоном для вашего общения с историей и эстетикой прошлого.

Музыка, вдохновляющая на мечты

Виртуозный пианист Лев Шишкин оживит рояль шедеврами, которые охватывают широкий спектр эмоций — от трепетных ноктюрнов Шопена до медитативных мелодий Эйнауди. Музыка станет идеальным саундтреком для вашей ночной прогулки.

Зеркало Петербурга

В одном из залов вы найдете самое красивое зеркало Петербурга, которое хранит отражения различных эпох. Остановитесь около него и сделайте снимок на память об этом волшебном свидании с историей!

Информация для зрителей

Это ваш шанс прикоснуться к изысканной роскоши прошлого под звуки бессмертной музыки. Пусть этот вечер станет вашим личным романом при свечах.

  • Исполнитель: Лев Шишкин (Lev Piano)
  • Входные билеты: Включают променад по особняку и сидячие места в залах.
  • Правила: На протяжении всего мероприятия настоятельно просим не аплодировать.
  • Продолжительность: 1 час 30 минут.
  • Рекомендуем: Приходить за 15 минут до начала мероприятия.
  • Возрастное ограничение: Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 12 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
21:30 от 1500 ₽ 23:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
21:30 от 1500 ₽ 23:00 от 1500 ₽

Фотографии

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