Спектакль Зеркало Феллини

Моноспектакль Шуры Паршиной рассказывает о жизни Джульетты Мазины — актрисы, музы и жены великого Федерико Феллини. Это история о внутренней борьбе женщины, находящейся в тени выдающегося партнера. Каковы выборы человека, когда он стоит перед лицом любви и самоидентификации?
На сцене задаются важные вопросы: о том, как талант может обострять чувства, и о том, помогает ли гениальность выжить в сложных отношениях. Что происходит, когда два гения живут под одной крышей? Как выбрать между собой и партнёром?
Театр-постановщик: театральное объединение «Куль»