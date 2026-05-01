Спектакль Зеркало Феллини

Спектакль о музе Федерико Феллини

Моноспектакль Шуры Паршиной рассказывает о жизни Джульетты Мазины — актрисы, музы и жены великого Федерико Феллини. Это история о внутренней борьбе женщины, находящейся в тени выдающегося партнера. Каковы выборы человека, когда он стоит перед лицом любви и самоидентификации?

Темы спектакля

На сцене задаются важные вопросы: о том, как талант может обострять чувства, и о том, помогает ли гениальность выжить в сложных отношениях. Что происходит, когда два гения живут под одной крышей? Как выбрать между собой и партнёром?

Правила посещения спектакля

Двери бара открываются за час до начала мероприятия.

Заказы, сделанные за 15 минут до начала, будут готовы перед спектаклем в полном объёме. Поздние заказы (кроме холодных закусок) будут поданы после мероприятия.

Прием заказов осуществляется до и после спектакля; обслуживание в течение спектакля приостанавливается.

Вход в зал после начала спектакля осуществляется по согласованию.

Театр-постановщик: театральное объединение «Куль»