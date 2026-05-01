Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зеркало Феллини
Киноафиша Зеркало Феллини

Спектакль Зеркало Феллини

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль о музе Федерико Феллини

Моноспектакль Шуры Паршиной рассказывает о жизни Джульетты Мазины — актрисы, музы и жены великого Федерико Феллини. Это история о внутренней борьбе женщины, находящейся в тени выдающегося партнера. Каковы выборы человека, когда он стоит перед лицом любви и самоидентификации?

Темы спектакля

На сцене задаются важные вопросы: о том, как талант может обострять чувства, и о том, помогает ли гениальность выжить в сложных отношениях. Что происходит, когда два гения живут под одной крышей? Как выбрать между собой и партнёром?

Правила посещения спектакля

  • Двери бара открываются за час до начала мероприятия.
  • Заказы, сделанные за 15 минут до начала, будут готовы перед спектаклем в полном объёме. Поздние заказы (кроме холодных закусок) будут поданы после мероприятия.
  • Прием заказов осуществляется до и после спектакля; обслуживание в течение спектакля приостанавливается.
  • Вход в зал после начала спектакля осуществляется по согласованию.

Театр-постановщик: театральное объединение «Куль»

Режиссер
Анастасия Лепинская
В ролях
Шура Паршина

Купить билет на спектакль Зеркало Феллини

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
29 мая пятница
20:00
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
от 2000 ₽
7 июня воскресенье
15:00
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
20 июня суббота
20:00
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34
от 2000 ₽
24 июня среда
20:00
3/4 Санкт-Петербург, Чайковского, 34

Фотографии

Зеркало Феллини Зеркало Феллини Зеркало Феллини Зеркало Феллини

В ближайшие дни

Маленькие истории большого города
16+
Музыка

Маленькие истории большого города

28 мая в 19:00 Буфф
от 1900 ₽
Горе от ума
16+
Комедия

Горе от ума

10 июня в 19:00 Театр на Васильевском
от 1300 ₽
Пара
18+
Драма Экспериментальный

Пара

14 июня в 15:00 3/4
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше