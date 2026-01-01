Земля родная: концерт ансамбля казачьей песни «Скрыня»

Ансамбль казачьей песни «Скрыня» — самобытный и харизматичный мужской коллектив, в который входят шесть профессиональных вокалистов с яркими тембрами. Все солисты имеют опыт работы в Государственном концертном ансамбле танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Николая Кубаря.

Ансамбль выделяется удалым, самобытным стилем и манерой исполнения. Сложные вокальные партии и невероятная энергетика казаков создают уникальную атмосферу, а многоголосие придаёт особую глубину каждому выступлению.

«Скрыня» работает как в аутентичной казачьей манере, так и в жанре folk. Его репертуар включает народные, казачьи и авторские песни, которые рассказывают о России, малой родине — Кубани, воинской доблести и любви.

Коллектив был создан в 2012 году благодаря народной артистке России Веронике Пономаренко, которая является генеральным директором и художественным руководителем Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко. Название «Скрыня» переводится как старинный сундук или ларец, что подчеркивает идею о том, что ансамбль является настоящим кладезем казачьей народной музыки, исполняемой как с оркестром, так и а капелла.