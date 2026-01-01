Земля обетованная
Киноафиша Земля обетованная

Земля обетованная

Возраст 18+
О концерте

«Земля обетованная» — хоровая программа Дома Lumisfera

Приглашаем вас на уникальную хоровую программу «Земля обетованная», которая обещает стать настоящим музыкальным событием. В этот вечер вы услышите удивительное сочетание русской музыки разных эпох — от партесных хоров XVII века до авангардных произведений Дмитрия Смирнова. Классика представлена работами Рахманинова, а также неофольклором Гаврилина и Щедрина. Композиция включает хоровую поэму Юрия Потеенко и tradicionную «Дубинушку», создавая таким образом единое музыкальное пространство.

Программа предлагает удивительное звучание, которое превратит концерт в глубокое, почти личное эстетическое переживание. Музыка станет разговором о доме, времени и земле — тех самых основах, которые объединяют людей.

Атмосфера мероприятия

Перед началом концерта гости смогут насладиться атмосферой особняка, проведя время в комфортных лаунж-зонах и прогуливаясь по залам. Это позволит настроиться на вечер и ощутить пространство, в котором стираются границы между прошлым и настоящим.

Обратите внимание, что вход в основной зал осуществляется только через сцену. Это создаст особую атмосферу и подготовит вас к волнующему начинанию — музыкальному разговору, который начнется еще до начала программы.

Июнь
23 июня вторник
20:00
Особняк Смирнова Москва, Тверской б-р, 18
от 6000 ₽

