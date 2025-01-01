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Земля Эльзы
Билеты от 3000₽
Киноафиша Земля Эльзы

Спектакль Земля Эльзы

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 12+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Земля Эльзы» в театре Et Cetera

Театр Et Cetera представляет новый спектакль «Земля Эльзы», основанный на пьесе Пулинович. Эта трогательная история о любви и открытии себя расскажет о том, как даже в зрелом возрасте можно испытать истинное счастье.

Сюжет

Герои пьесы, прожившие долгую жизнь без любви и радости, однажды встречаются и открывают для себя новый мир. На исходе своих дней они впервые влюбляются, и это чувство меняет их восприятие жизни. Прожив свои жизни в серости, они начинают замечать яркие краски, окружающие их.

Новый взгляд на жизнь

Пожилая женщина, ранее одетая только в черное, решает надеть розовое платье, игнорируя мнения окружающих — детей и старых подруг. Этот символический жест отражает не только ее внутренние изменения, но и смелость быть собой, несмотря на возраст и общественное мнение.

Интересные факты

  • Спектакль ставится под руководством известного режиссера Александра Калягина, который славится своим уникальным подходом к театральному искусству.
  • В пьесе поднимаются важные темы: любовь, старение и самовыражение, что делает её актуальной для зрителей всех возрастов.
  • Премьера спектакля состоится в этом месяце, и уже сейчас наблюдается большой интерес со стороны публики.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который напомнит о том, как важно открывать свое сердце и радоваться жизни в любой её фазе!

Режиссер
Наталья Тарадина
В ролях
Людмила Дмитриева
Евгений Стеблов
Марина Чуракова
Анастасия Кормилицына
Наталья Баландина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 3000 ₽
9 сентября
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