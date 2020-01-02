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Земля Эльзы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Земля Эльзы

Спектакль Земля Эльзы

Постановка
Сфера 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трогательная история любви по одноименной пьесе Ярославы Пулинович

Режиссёр Иван Рубцов, выпускник ГИТИСа (Мастерская А.С. Кончаловского), представил спектакль по пьесе Ярославы Пулинович. Это история о жизни немолодой женщины, Эльзы, родившейся в семье русских немцев, переживших ужасы войны, репрессий и ссылок. В жизни Эльзы происходит невероятное событие — встреча с любовью, которая меняет её судьбу.

История и тематика

Спектакль затрагивает важные вопросы человеческой судьбы, трагедий и возможностей для изменений. Через личную историю Эльзы, которая прошла через боль и утраты, показана борьба с тяжёлым прошлым и возможность начать заново, несмотря на все испытания.

Музыкальные моменты

Одним из ярких моментов спектакля является исполнение немецкой колыбельной «Schlaf, Kindlein, schlaf» в исполнении Екатерины Богдановой, что добавляет особую атмосферу и глубину произведению.

Лаборатория театра «Сфера»

Этот проект был реализован в рамках творческой лаборатории «Современная российская драматургия в постановке молодых режиссеров», проведённой театром «Сфера» совместно с ГИТИСом в 2021 году. Заявка Ивана Рубцова и пьеса Ярославы Пулинович были выбраны из 30 других проектов, что сделало постановку ещё более значимой для молодого режиссера.

Режиссер
Иван Рубцов
В ролях
Ирина Мреженова
Вадим Борисов
Ирина Сидорова
Виктория Склянченкова
Елена Маркелова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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