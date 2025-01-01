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Земля Эльзы
Билеты от 600₽
Киноафиша Земля Эльзы

Спектакль Земля Эльзы

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Земля Эльзы» Я. Пулинович

Выбор пьесы «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович не случаен. Интерес к современной драматургии в обществе во многом обязан театральным постановкам, которые все больше обращаются к поиску самобытных и талантливых молодых авторов. Сегодня театр и литература вновь переживают мощное творческое единение, исследуя образы героев нового поколения и их нравственные ориентиры.

Сюжет и персонажи

«Земля Эльзы» — это пьеса о глубине и силе человеческих отношений, раскрытых через историю пронзительной любви главных персонажей — Эльзы и Василия. Хотя оба героя не молоды и имеют за плечами опыт сложных семейных взаимоотношений, они испытывают любовь впервые. Эта история ставит перед ними важные вопросы: смогут ли герои сделать выбор между своими чувствами и недовольством родственников? Насколько важен внутренний мир каждого человека и уважение к нему со стороны близких?

Аудитория и актерский состав

Постановка ориентирована, прежде всего, на молодого зрителя, который способен воспринять и прочувствовать уроки жизни на примерах старшего поколения. В спектакле предусмотрены две главные роли, которые будут исполнять опытные и харизматичные актеры. Их задача — донести до каждого зрителя всю глубину и красоту пьесы, каждую мысль и авторское слово. Такой «актерский» акцент делает постановку особенно интересной и значимой для театра и его поклонников.

Новые горизонты в театре

Театр — это живое искусство, готовое к экспериментам. В процессе создания спектакля планируется освоение новых изобразительных форм сценографии и света, что также станет для коллектива театра новой ступенью в развитии. Зрители могут ожидать ярких визуальных решений, которые подчеркнут эмоциональную глубину пьесы.

Приходите на премьеру спектакля «Земля Эльзы» и погрузитесь в мир сложных человеческих отношений и искренних чувств!

Режиссер
Татьяна Архипцова
В ролях
Мария Остапенко
Вадим Райкин
Аксинья Олейник
Мария Малкова
София Зенцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 800 ₽
25 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 600 ₽

Фотографии

Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы Земля Эльзы

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