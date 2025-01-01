Меню
Земфира Tribute
18+
О концерте/спектакле

Трибьют Земфире: Музыкальный Вечер в Сочи

Читаете строки, а в голове звучит нежная мелодия? Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный творчеству легендарной Земфиры!

Неповторимый музыкальный опыт

Этот вечер обещает быть сентиментальным, волнующим и полным магии. Концерт состоится в уютном Рок-баре «Треугольник», где каждый найдет что-то для себя. Харизматичный трибьют позволит вам вновь пережить самые трогательные моменты из классического репертуара Земфиры.

Профессионализм на сцене

Все участники коллектива глубоко увлечены творчеством одной из самых талантливых рок-фигур современности. Отметим, что мощный и проникновенный вокал Юлии Щербининой станет настоящей изюминкой этого вечера. Вы сможете насладиться только лучшими песнями, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Атмосфера вечера

В дополнение к потрясающему музыкальному сопровождению, мастерство барменов и DJs Rockoteka создаст прекрасную атмосферу для вашего отдыха. Обслуживание официантов сделает ваше пребывание здесь комфортным и запоминающимся, продлевая удовольствие от концерта до самой полуночи.

Не упустите возможность окунуться в мир великолепной музыки и непревзойденного исполнения! Ждем вас на нашем трибьюте Земфире в Сочи!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 4 сентября
Треугольник Сочи, Кирова, 56
21:30 от 1000 ₽

18+
Рок
Схема
