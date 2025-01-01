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Zemfira Studio. Кибитка счастья
Билеты от 500₽
Киноафиша Zemfira Studio. Кибитка счастья

Zemfira Studio. Кибитка счастья

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Яркое цыганское шоу в Zemfira Studio

Приглашаем вас на незабываемое цыганское шоу в Zemfira Studio, где под известные мелодии вы сможете погрузиться в атмосферу настоящего цыганского табора. Это уникальное мероприятие сочетает в себе зажигательные танцы, живую музыку и увлекательные истории о вольном народе.

Цыганочка и не только

В программе вечера - знаменитая «Цыганочка», которую вы сможете не только увидеть, но и научиться танцевать! Под руководством опытных исполнителей вы погрузитесь в мир традиционных цыганских танцев и почувствуете себя частью этого волшебного искусства.

Гадание от цыганки

Добавит мистики вашему вечеру гадание от потомственной цыганки. Это особый ритуал, который поможет вам заглянуть в будущее и узнать секреты, хранящиеся в вашем сердце.

Музыка и атмосфера

Насладитесь бархатным голосом исполнителей цыганской эстрады, которые подарят вам незабываемые моменты. Аутентичные танцы и яркие костюмы создадут уникальную атмосферу, в которой вы сможете почувствовать всю красоту и глубину цыганской культуры.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного шоу! Приходите с друзьями и близкими, чтобы весело провести вечер и погрузиться в мир цыганского искусства.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
20:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

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