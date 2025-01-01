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Зеленая кошка
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Спектакль Зеленая кошка

16+
Режиссер Максим Гореславец, Людмила Прохоренко
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Зелёная кошка»: столкновение с внутренними монстрами

Вы когда-нибудь видели зелёную кошку? Это вопрос, который открывает двери в мир фантазии и самопознания. Спектакль приглашает зрителей заглянуть в собственные миры, где каждый из нас, как и его герои, может оградиться от реальности. Однако, закрывая глаза на проблемы, мы превращаем реальность в темный чулан, в котором рождаются монстры.

Герои спектакля столкнутся со своими внутренними страхами и монстрами. Смогут ли они им противостоять? Эта тема заставляет задуматься о том, как важно confrontировать свои страхи и не убегать от реальности.

О сюжете

Действие происходит в маленьком провинциальном городке, в самом его сером и неприглядном квартале. Здесь всего пара магазинов, дома в четыре этажа и заброшенный парк. Ночью, когда погаснет свет в последнем окне, темноту улиц разгоняет лишь зеленый луч лазера из единственной дискотеки. Эти детали создают атмосферу безысходности и одиночества, с которыми предстоит столкнуться персонажам.

Режиссёрская и актёрская команда

Спектакль поставлен режиссёрской командой в составе Максима Гореславца и Люси Прохоренко. На сцене зрители увидят талантливых актёров: Валерию Веретенникову, Эмилию Веприкову, Максима Гореславца, Петра Поповича, Люсю Прохоренко и Александра Харченко.

Музыка спектакля

Музыкальное сопровождение спектакля создаёт композитор Виталий Корбесашвили. Его работы погружают зрителей в атмосферу происходящего и подчеркивают эмоциональную насыщенность сцен.

Не упустите возможность увидеть «Зелёную кошку» — спектакль, который заставит задуматься о внутреннем мире и страхах каждого из нас.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 23 сентября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 1000 ₽

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