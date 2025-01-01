ZebraWood Blues Band на сцене Noisy River

Приглашаем вас на незабываемый вечер с ZebraWood Blues Band, который состоится в уютном ресторане. Группа была основана в 2017 году и быстро завоевала любовь зрителей благодаря своему уникальному звучанию и мастерству исполнения.
В основе репертуара ZebraWood Blues Band лежат хиты блюз-рока таких легенд, как:
Также группа включает в себя современные произведения таких исполнителей, как Rival Sons и Radio Moscow.
Концерт продлится 2 часа с одним антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.
Ресторан располагает двумя залами. Обратите внимание, что сцена находится в первом зале. Второй зал отделен перегородкой и оборудован видеоэкранами для трансляции концерта.
Не упустите шанс насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего блюз-рока!