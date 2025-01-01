ZebraWood Blues Band на сцене Noisy River

Концерт ZebraWood Blues Band: погружение в мир блюз-рока

Приглашаем вас на незабываемый вечер с ZebraWood Blues Band, который состоится в уютном ресторане. Группа была основана в 2017 году и быстро завоевала любовь зрителей благодаря своему уникальному звучанию и мастерству исполнения.

Музыкальный репертуар

В основе репертуара ZebraWood Blues Band лежат хиты блюз-рока таких легенд, как:

Jimi Hendrix

Stevie Ray Vaughan

Gary Moore

Eric Clapton

B.B. King

Также группа включает в себя современные произведения таких исполнителей, как Rival Sons и Radio Moscow.

Состав группы

Василий Трифонов – вокал/гитара

Максим Шичкин – гитара

Петр Рибуш – бас

Виталий Джасов – ударные

Детали мероприятия

Концерт продлится 2 часа с одним антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Информация о зале

Ресторан располагает двумя залами. Обратите внимание, что сцена находится в первом зале. Второй зал отделен перегородкой и оборудован видеоэкранами для трансляции концерта.

Не упустите шанс насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего блюз-рока!