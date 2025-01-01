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ZebraWood Blues Band на сцене Noisy River
Киноафиша ZebraWood Blues Band на сцене Noisy River

ZebraWood Blues Band на сцене Noisy River

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт ZebraWood Blues Band: погружение в мир блюз-рока

Приглашаем вас на незабываемый вечер с ZebraWood Blues Band, который состоится в уютном ресторане. Группа была основана в 2017 году и быстро завоевала любовь зрителей благодаря своему уникальному звучанию и мастерству исполнения.

Музыкальный репертуар

В основе репертуара ZebraWood Blues Band лежат хиты блюз-рока таких легенд, как:

  • Jimi Hendrix
  • Stevie Ray Vaughan
  • Gary Moore
  • Eric Clapton
  • B.B. King

Также группа включает в себя современные произведения таких исполнителей, как Rival Sons и Radio Moscow.

Состав группы

  • Василий Трифонов – вокал/гитара
  • Максим Шичкин – гитара
  • Петр Рибуш – бас
  • Виталий Джасов – ударные

Детали мероприятия

Концерт продлится 2 часа с одним антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Информация о зале

Ресторан располагает двумя залами. Обратите внимание, что сцена находится в первом зале. Второй зал отделен перегородкой и оборудован видеоэкранами для трансляции концерта.

Не упустите шанс насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего блюз-рока!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽

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