Ze Fish: Летний Сольник Панк-Оркестра

Панк-оркестр Ze Fish спешит порадовать своих поклонников! В это лето они представят большой сольный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций.

Когда и Где?

Концерт пройдет на сцене клуба Джаггер. Открытие дверей в 20:30. Не упустите шанс насладиться живым исполнением!

Что Ожидать?

В программе выступления - как хиты, так и новые песни легендарного питерского коллектива. Ze Fish порадует зрителей своим большим составом и бронебойными шлягерами, которые обязательно поднимут настроение.

Энергия и Атмосфера

Приготовьтесь к морю позитива, драйва и угара! Концерт обещает стать настоящим фейерверком эмоций, который зарядит вас на все лето.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!