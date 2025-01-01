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Ze Fish
Киноафиша Ze Fish

Ze Fish

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ze Fish: Летний Сольник Панк-Оркестра

Панк-оркестр Ze Fish спешит порадовать своих поклонников! В это лето они представят большой сольный концерт, который обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций.

Когда и Где?

Концерт пройдет на сцене клуба Джаггер. Открытие дверей в 20:30. Не упустите шанс насладиться живым исполнением!

Что Ожидать?

В программе выступления - как хиты, так и новые песни легендарного питерского коллектива. Ze Fish порадует зрителей своим большим составом и бронебойными шлягерами, которые обязательно поднимут настроение.

Энергия и Атмосфера

Приготовьтесь к морю позитива, драйва и угара! Концерт обещает стать настоящим фейерверком эмоций, который зарядит вас на все лето.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
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