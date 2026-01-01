Оповещения от Киноафиши
Здравствуйте, я ваша тётя
Киноафиша Здравствуйте, я ваша тётя

Спектакль Здравствуйте, я ваша тётя

12+
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальная комедия в театре СГИИ им. Дмитрия Хворостовского

В Музыкальном театре СГИИ им. Дмитрия Хворостовского состоится музыкальная комедия в двух действиях. Композитор Оскар Фельцман создал произведение, полное светлой грусти и романтики. Запоминающиеся мелодии, которые заглавляют спектакль, надолго остаются в памяти зрителей.

Спектакль умело сочетает легкость и комедийность, не забывая об мудрости: настоящая любовь наделяет силами и помогает преодолевать любые трудности. Именно эта тема делает постановку особенно трогательной и запоминающейся.

Музыкальная комедия проходит в сопровождении оркестра, что придаёт ей особую атмосферу.

Этот спектакль станет отличным вариантом для любителей музыкальных постановок с глубоким смыслом и мелодиями, способными тронуть сердце.

Купить билет на спектакль Здравствуйте, я ваша тётя

Апрель
Май
30 апреля четверг
14:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 500 ₽
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 500 ₽
16 мая суббота
18:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 500 ₽

Фотографии

Здравствуйте, я ваша тётя Здравствуйте, я ваша тётя Здравствуйте, я ваша тётя Здравствуйте, я ваша тётя Здравствуйте, я ваша тётя Здравствуйте, я ваша тётя Здравствуйте, я ваша тётя Здравствуйте, я ваша тётя

