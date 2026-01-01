Спектакль Здравствуйте, я ваша тётя

Музыкальная комедия в театре СГИИ им. Дмитрия Хворостовского

В Музыкальном театре СГИИ им. Дмитрия Хворостовского состоится музыкальная комедия в двух действиях. Композитор Оскар Фельцман создал произведение, полное светлой грусти и романтики. Запоминающиеся мелодии, которые заглавляют спектакль, надолго остаются в памяти зрителей.

Спектакль умело сочетает легкость и комедийность, не забывая об мудрости: настоящая любовь наделяет силами и помогает преодолевать любые трудности. Именно эта тема делает постановку особенно трогательной и запоминающейся.

Музыкальная комедия проходит в сопровождении оркестра, что придаёт ей особую атмосферу.

Этот спектакль станет отличным вариантом для любителей музыкальных постановок с глубоким смыслом и мелодиями, способными тронуть сердце.