Авантюрная комедия Брэндона Томаса «Тетка Чарлея»

Комедия английского драматурга Брэндона Томаса «Тетка Чарлея», впервые поставленная в Лондоне 29 февраля 1892 года, более 130 лет продолжает волновать умы режиссеров и актеров, как в кино, так и на театральных подмостках. Вечные темы любви, дружбы и алчности делают её актуальной и в наше время.

Запутанные отношения

Сюжет крутится вокруг влюбленных студентов Оксфорда, Джека и Чарлея, которые с нетерпением ждут визит своих возлюбленных — Энни и Бетти. Строгий дядюшка, летчик Спетлайг, зорко охраняет девушек, а Чарлей ожидает приезда своей тетушки-миллионерши из Бразилии, которую он никогда не видел.

Однако, планы по организации романтических встреч начинают рушиться. Друзья решают привлечь на помощь лорда Бабса Бабрлея, который, с одной стороны, является актером, а с другой — обедневшим вельможей, влюбленным в Эллу Дэлей. В надежде, что Бабс сможет отвлечь тетушку от их дел, студенты просят его репетировать у них. Но тут происходит накладка: тетушка сообщает о задержке в пути, признав, что кошка упала с поезда!

Неожиданные повороты

Девушки принимают Бабса за тетушку Чарлея и вскоре в него, а точнее, в богатую вдову, влюбляется отец Джека, сэр Фрэнсис Чесней, и дядя девушек, мистер Спетлайг. Ситуация становится все более запутанной.

Счастливый финал?

Смогут ли наши герои обрести счастье, несмотря на путаницу? Узнать это можно, лишь посетив спектакль!

Творческая команда

Режиссер-постановщик — Артур Диланян

Режиссер — Зита Бадалян

Хореограф — Ирина Смирнова