Спектакль Здравствуйте, я ваша тетя (Липецк)

Спектакль «Тетушка Чарли» Липецкого драмтеатра в Рязани

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление «Тетушка Чарли», которое состоится в Липецком драматическом театре. Это яркая комедия, полная музыкальных номеров и неожиданных поворотов.

Сюжет

Действие спектакля разворачивается в Англии, где студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены в очаровательных барышень — Энни и Китти. Однако, чтобы встретиться с возлюбленными, юноши сталкиваются с непростой задачей: благовоспитанные девушки отказываются от свидания без присутствия взрослой леди.

Ситуация принимает неожиданный оборот, когда Чарли получает телеграмму о приезде своей тетушки-миллионерши, с которой он никогда не встречался. Внезапно выясняется, что тетушка задерживается, а девушки на подходе. На помощь друзьям приходит их сокурсник, лорд Фрэнкерт Баберлей (Бабс), который соглашается сыграть роль тёти Чарли — Донны Люсии. И начинается настоящий коктейль из музыки, танцев и любовных признаний!

Интересные факты

Все песни в спектакле исполняются артистами вживую, что создает неповторимую атмосферу.

Режиссёром спектакля выступает талантливая Анна Фекета, известная своими яркими постановками.

Не пропустите!

Не упустите возможность погрузиться в мир романтики и юмора. Приходите на спектакль «Тетушка Чарли» и зарядитесь позитивными эмоциями!