Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Здравствуйте, призраки завтра
Билеты от 1800₽
Киноафиша Здравствуйте, призраки завтра

Спектакль Здравствуйте, призраки завтра

12+
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Спектакль про взаимоотношения людей

Приглашаем вас на пластический спектакль, который затрагивает важные аспекты вдохновения и человеческих отношений. «История про взаимоотношения людей» — это глубокое исследование того, как мы получаем вдохновение друг от друга и как сложно его удержать, сохраняя дружбу и любовь.

Персонажи и их роли

На сцене вы встретите трёх уникальных персонажей. Один из них — девушка, олицетворяющая музыку и вдохновение. Она приходит к нам в разных формах, даря желание жить и творить. Тем не менее, несмотря на яркие моменты вдохновения, мы сталкиваемся с внутренними препятствиями.

Внутренние конфликты

Спекуляции о том, что же происходит, когда эго становится жадным. Мы жаждем удержать вдохновение, присвоить его. Однако именно эта жажда часто приводит нас к потере. Что будет дальше с героями на этот раз? Как они выйдут из замкнутого круга?

Вопрос к зрителю

Этот спектакль поднимает важный вопрос: что бы сделали вы, чтобы оставаться вдохновленными? Ответы могут быть разными, и каждый зритель найдет в этом нечто близкое и личное.

Не упустите возможность увидеть этот интригующий спектакль и погрузиться в мир вдохновения и нестабильности человеческих эмоций.

Купить билет на спектакль Здравствуйте, призраки завтра

Помощь с билетами
Ноябрь
6 ноября четверг
19:30
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
от 1800 ₽

Фотографии

Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра Здравствуйте, призраки завтра

В ближайшие дни

Багдадский вор и черная магия
12+
Мюзикл Премьера
Багдадский вор и черная магия
9 ноября в 18:00 Театр им. Маяковского
от 1000 ₽
Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
9 октября в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Тристан
18+
Комедия
Тристан
18 ноября в 20:00 Практика
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше