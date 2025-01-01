Спектакль Здравствуйте, люди!

Спектакль по рассказам Василия Шукшина с музыкой Виктора Цоя

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на четырех рассказах Василия Макаровича Шукшина: «Мужик Дерябин», «Бессовестные», «Степкина любовь» и «Чудик». Эти произведения раскрывают глубокие человеческие истории, в которых, как всегда у Шукшина, главной героиней выступает загадочная русская Душа.

Музыкальное сопровождение

Спектакль отличается живым музыкальным сопровождением в исполнении талантливого баяниста Артема Третьякова, который дважды становился обладателем Кубка мира виртуозов баяна. Это придает действию неповторимый колорит и создает атмосферу, способствующую погружению в мир Шукшина.

Музыка Виктора Цоя

Особую самобытность спектаклю добавляет музыка Виктора Цоя, аранжированная в народном стиле. Эта музыкальная интерпретация делает спектакль еще более современным и актуальным для зрителей.

Динамика и юмор

Сочетание бурной энергии, юмора и динамики делает спектакль интересным для зрителей всех возрастов. Каждый найдет в нем что-то близкое и понятное, а также сможет насладиться игрой актеров и музыкальными номерами.

Режиссура и актерский состав

Режиссером-постановщиком спектакля является Владимир Сабельфельд. Музыкальное сопровождение обеспечивают Артем Третьяков и Алексей Ткачев, что гарантирует высокое качество исполнения и незабываемые впечатления для зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и прикоснуться к вечным темам, которые поднимает Василий Шукшин!