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Спектакль Здравствуйте, люди!

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказам Василия Шукшина с музыкой Виктора Цоя

Приглашаем вас на уникальный спектакль, основанный на четырех рассказах Василия Макаровича Шукшина: «Мужик Дерябин», «Бессовестные», «Степкина любовь» и «Чудик». Эти произведения раскрывают глубокие человеческие истории, в которых, как всегда у Шукшина, главной героиней выступает загадочная русская Душа.

Музыкальное сопровождение

Спектакль отличается живым музыкальным сопровождением в исполнении талантливого баяниста Артема Третьякова, который дважды становился обладателем Кубка мира виртуозов баяна. Это придает действию неповторимый колорит и создает атмосферу, способствующую погружению в мир Шукшина.

Музыка Виктора Цоя

Особую самобытность спектаклю добавляет музыка Виктора Цоя, аранжированная в народном стиле. Эта музыкальная интерпретация делает спектакль еще более современным и актуальным для зрителей.

Динамика и юмор

Сочетание бурной энергии, юмора и динамики делает спектакль интересным для зрителей всех возрастов. Каждый найдет в нем что-то близкое и понятное, а также сможет насладиться игрой актеров и музыкальными номерами.

Режиссура и актерский состав

Режиссером-постановщиком спектакля является Владимир Сабельфельд. Музыкальное сопровождение обеспечивают Артем Третьяков и Алексей Ткачев, что гарантирует высокое качество исполнения и незабываемые впечатления для зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и прикоснуться к вечным темам, которые поднимает Василий Шукшин!

Режиссер
Владимир Сабельфельд
В ролях
Елена Житенева
Анна Скурлатова
Михаил Масляков
Мария Клешнина
Татьяна Тихменева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Дом Шредера Санкт-Петербург, Петроградская наб., 32
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди! Здравствуйте, люди!

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