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Здравствуйте, Астрид!
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Киноафиша Здравствуйте, Астрид!

Спектакль Здравствуйте, Астрид!

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Астрид Линдгрен и Сара Швардт «Ваши письма я храню под матрасом»

Спектакль основан на реальной переписке Астрид Линдгрен и 12-летней девочки Сары Швардт, которая продолжалась с 1971 года до самой смерти писательницы в 2002 году. Письмо Сары, которое Астрид Линдгрен получила в начале их общения, сильно отличалось от других, и писательница сразу разглядела в девочке сложную, творческую личность. Переписка стала настоящей дружбой, в которой Сара делилась своими переживаниями, страхами, мыслями о жизни и справедливости, а Линдгрен отвечала не нотациями, а вниманием, жизненным опытом и честными советами. В письмах они говорили о важных вещах, которые касаются подростков во все времена, но при этом всегда поддерживался откровенный и искренний обмен мыслями.

Режиссёрский подход

Режиссёр Георгий Смирнов был вдохновлён книгой «Ваши письма я храню под матрасом», основанной на переписке Линдгрен и Сары. Смирнов отметил, что текст писем по-настоящему «попал» в него, и в результате была написана пьеса, а затем поставлен спектакль. В ходе работы над постановкой команда пыталась «примерить на себя роль» Сары, стараясь сохранить в себе внутреннего ребёнка и проявить все её особенности — способность жить в своих мечтах и фантазиях, ошибаться и рисковать. Главная цель спектакля — обратить внимание на уникальное состояние подростковой души, которое нужно оберегать. Также важной темой является то, что каждый «трудный ребёнок» должен быть «увиденным», и если его правильно разглядеть, он может оказаться не таким уж трудным.

Форма и визуальные элементы

Спектакль включает использование импульсных световых вспышек, добавляющих динамики и эмоций в повествование, что подчеркивает интенсивность переживаний и внутренних изменений персонажей.

Режиссер
Георгий Смирнов
В ролях
Светлана Головина
Анастасия Альмухаметова
Наталья Горбас
Андрей Попов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 500 ₽
23 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
20:00 от 500 ₽

Фотографии

Здравствуйте, Астрид! Здравствуйте, Астрид! Здравствуйте, Астрид!

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