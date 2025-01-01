Спектакль Здравствуйте, Астрид!

Астрид Линдгрен и Сара Швардт «Ваши письма я храню под матрасом»

Спектакль основан на реальной переписке Астрид Линдгрен и 12-летней девочки Сары Швардт, которая продолжалась с 1971 года до самой смерти писательницы в 2002 году. Письмо Сары, которое Астрид Линдгрен получила в начале их общения, сильно отличалось от других, и писательница сразу разглядела в девочке сложную, творческую личность. Переписка стала настоящей дружбой, в которой Сара делилась своими переживаниями, страхами, мыслями о жизни и справедливости, а Линдгрен отвечала не нотациями, а вниманием, жизненным опытом и честными советами. В письмах они говорили о важных вещах, которые касаются подростков во все времена, но при этом всегда поддерживался откровенный и искренний обмен мыслями.

Режиссёрский подход

Режиссёр Георгий Смирнов был вдохновлён книгой «Ваши письма я храню под матрасом», основанной на переписке Линдгрен и Сары. Смирнов отметил, что текст писем по-настоящему «попал» в него, и в результате была написана пьеса, а затем поставлен спектакль. В ходе работы над постановкой команда пыталась «примерить на себя роль» Сары, стараясь сохранить в себе внутреннего ребёнка и проявить все её особенности — способность жить в своих мечтах и фантазиях, ошибаться и рисковать. Главная цель спектакля — обратить внимание на уникальное состояние подростковой души, которое нужно оберегать. Также важной темой является то, что каждый «трудный ребёнок» должен быть «увиденным», и если его правильно разглядеть, он может оказаться не таким уж трудным.

Форма и визуальные элементы

Спектакль включает использование импульсных световых вспышек, добавляющих динамики и эмоций в повествование, что подчеркивает интенсивность переживаний и внутренних изменений персонажей.