Спектакль Здравствуй, Винни!

Детская опера в музыкальном театре «Зазеркалье»

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» представляет оперу в двух действиях, основанную на сказке А. А. Милна «Винни-Пух и все, все, все». Либретто написала О. Цехновицер.

В этой увлекательной истории Автор, главный герой, сочиняет сказку о медвежонке Винни и его друзьях, демонстрируя, как волшебный мир детства может сохранить свое очарование даже во взрослом возрасте. Знакомые события из жизни Пуха, Кролика, ослика Иа и Совы обретут новое звучание, способное восхитить зрителей всех возрастов.

Команда спектакля

Музыкальный руководитель и дирижёр — заслуженный артист России Аркадий Штейнлухт

Дирижёр — Егор Прокопьев

Режиссёр-постановщик — Дарья Косенко-Вишневецкая

Художник-постановщик — Варвара Плетнёва

Художник по костюмам — Мария Дудина

Балетмейстер-постановщик — Жанна Терсинских

Художник по свету — Ирина Вторникова

Каждый взрослый, наверняка, помнит свою любимую игрушку из детства, будь то плюшевый медведь или что-то иное. В спектакле «Здравствуй, Винни!» автор показывает, что любые вещи, особенно те, что были любыми, могут стать волшебными, если мы к ним привязаны. Это непреходящее детское очарование открывается вновь, когда мы, как главные герои, вспоминаем о том, что окружает нас с детства.

Теперь и в «Зазеркалье», сколько бы нам ни было лет, мы можем радостно воскликнуть: «Здравствуй, Винни!»