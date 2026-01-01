Спектакль Здравствуй, Винни!

Здравствуй, Винни!
Постановка
Зазеркалье 6+
Продолжительность 110 минут
Возраст 6+

О спектакле

Детская опера в музыкальном театре «Зазеркалье»

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» представляет оперу в двух действиях, основанную на сказке А. А. Милна «Винни-Пух и все, все, все». Либретто написала О. Цехновицер.

В этой увлекательной истории Автор, главный герой, сочиняет сказку о медвежонке Винни и его друзьях, демонстрируя, как волшебный мир детства может сохранить свое очарование даже во взрослом возрасте. Знакомые события из жизни Пуха, Кролика, ослика Иа и Совы обретут новое звучание, способное восхитить зрителей всех возрастов.

Команда спектакля

  • Музыкальный руководитель и дирижёр — заслуженный артист России Аркадий Штейнлухт
  • Дирижёр — Егор Прокопьев
  • Режиссёр-постановщик — Дарья Косенко-Вишневецкая
  • Художник-постановщик — Варвара Плетнёва
  • Художник по костюмам — Мария Дудина
  • Балетмейстер-постановщик — Жанна Терсинских
  • Художник по свету — Ирина Вторникова

Каждый взрослый, наверняка, помнит свою любимую игрушку из детства, будь то плюшевый медведь или что-то иное. В спектакле «Здравствуй, Винни!» автор показывает, что любые вещи, особенно те, что были любыми, могут стать волшебными, если мы к ним привязаны. Это непреходящее детское очарование открывается вновь, когда мы, как главные герои, вспоминаем о том, что окружает нас с детства.

Теперь и в «Зазеркалье», сколько бы нам ни было лет, мы можем радостно воскликнуть: «Здравствуй, Винни!»

In other cities
Июнь
13 июня суббота
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 800 ₽

