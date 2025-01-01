Спектакль Здравствуй, Мэри Поппинс!

Спектакль о Мэри Поппинс на сцене театрального центра «За Черной речкой»

Даже если вы неожиданно повзрослели, но по-прежнему живёте в Вишнёвом переулке, знайте: в любой момент вас может навестить ваша идеальная няня. Если, конечно, вы не забыли, что идеальная няня — это волшебница.

Любимый персонаж

Напоминать о том, что Мэри Поппинс — один из самых любимых персонажей, конечно, не стоит. Она чудесна и ей нипочём возраст. Мы произносим её имя как пароль, открывающий дверь в мир благородных чувств и высоких отношений.

Мир чудес и правил

В этом мире однозначно побеждает добро, тонкость и юмор. Здесь нет унылой дидактики, но есть чудеса, музыка и… правила! Узнайте о них в нашем спектакле: не жалеть денег на фантазии, всегда говорить правду — это лишь некоторые из важных уроков, которые вы сможете извлечь из этой волшебной истории.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу радости и волшебства вместе с любимыми персонажами!