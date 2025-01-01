Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Здравствуй, Мэри Поппинс!
Киноафиша Здравствуй, Мэри Поппинс!

Спектакль Здравствуй, Мэри Поппинс!

6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль о Мэри Поппинс на сцене театрального центра «За Черной речкой»

Даже если вы неожиданно повзрослели, но по-прежнему живёте в Вишнёвом переулке, знайте: в любой момент вас может навестить ваша идеальная няня. Если, конечно, вы не забыли, что идеальная няня — это волшебница.

Любимый персонаж

Напоминать о том, что Мэри Поппинс — один из самых любимых персонажей, конечно, не стоит. Она чудесна и ей нипочём возраст. Мы произносим её имя как пароль, открывающий дверь в мир благородных чувств и высоких отношений.

Мир чудес и правил

В этом мире однозначно побеждает добро, тонкость и юмор. Здесь нет унылой дидактики, но есть чудеса, музыка и… правила! Узнайте о них в нашем спектакле: не жалеть денег на фантазии, всегда говорить правду — это лишь некоторые из важных уроков, которые вы сможете извлечь из этой волшебной истории.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу радости и волшебства вместе с любимыми персонажами!

Режиссер
Александр Иовлев
В ролях
Александр Иовлев
Глеб Щур
Олеся Смирнова-Марцинкевич
Анна Глушкова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
12:00 от 1700 ₽

Фотографии

Здравствуй, Мэри Поппинс! Здравствуй, Мэри Поппинс! Здравствуй, Мэри Поппинс! Здравствуй, Мэри Поппинс! Здравствуй, Мэри Поппинс! Здравствуй, Мэри Поппинс!

В ближайшие дни

Квест-триллер «Хижина в лесу»
12+
Иммерсивный
Квест-триллер «Хижина в лесу»
2 октября в 20:30 «Взаперти» в Соляном
от 6600 ₽
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
18 сентября в 19:20 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 8600 ₽
Квест «Малефисента в мире Диснея»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Малефисента в мире Диснея»
1 сентября в 17:20 «Взаперти» на Загородном
от 7600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше