Здравствуй, Дикси - Новый год!
Здравствуй, Дикси - Новый год!

Здравствуй, Дикси - Новый год!

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний «Сибирский диксиленд»

Приглашаем вас насладиться новогодними хитами в исполнении джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» в рамках цикла «Новогодний фейерверк». Этот концерт станет настоящим музыкальным событием, которое подарит зрителям атмосферу праздника и веселья.

Джаз и эстрада

«Сибирский диксиленд» известен своим уникальным стилем, сочетая элементы джаза и эстрадной музыки. Оркестр сформирован из профессиональных музыкантов, которые умеют создать неповторимое звучание и атмосферу уюта. На концерте вы услышите как классические новогодние хиты, так и оригинальные аранжировки, которые непременно поднимут ваше настроение.

Сюрпризы на концерте

Не пропустите возможность стать частью этого яркого музыкального события! В программе запланированы не только известные композиции, но и неожиданные сюрпризы, которые сделают вечер незабываемым.

Приходите с друзьями и близкими, чтобы зарядиться праздничным настроением! Концерт «Здравствуй, Дикси-Новый год!» — это отличный способ встретить Новый год с позитивными эмоциями и великолепной музыкой.

В других городах
Январь
5 января понедельник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

