Уморительная музыкальная комедия о Тетушке Чарли в Омске

Приглашаем вас на мюзикл в двух действиях продолжительностью 2 часа 10 минут на основной сцене театра. Музыка О. Фельцмана, либретто В. Полякова по пьесе Б. Томаса «Тетушка Чарли», а также стихи Р. Рождественского создают неповторимую атмосферу, полную юмора и неожиданных поворотов.

Сюжет и персонажи

Эта комедия, знакомая многим зрителям благодаря телевизионной версии с народным артистом РФ А. Калягиным в главной роли, рассказывает о событиях, происходящих в Англии конца XIX века. В доме полковника сэра Френсиса Чеснея ждут приезда богатой вдовы, тетки Чарли. Однако, когда миллиардерша не появляется, ситуация обостряется.

Приходится срочно искать способ, как виртуозно обыграть её отсутствие. На помощь приходит лорд Баберлей, который согласен сыграть роль тети на торжественном приеме.

Непредсказуемые повороты

Комедия полна смешных перевоплощений и нелепых ситуаций, которые держат зрителей в напряжении до самого финала. Особая интрига возникает с появлением настоящей донны Розы – а это добавляет ещё больше курьезов!

Не упустите возможность увидеть это захватывающее и веселое представление, которое подарит вам заряд положительных эмоций и отличное настроение.