Спектакль Здрасьте, а вот и я!

Постановка
Театр Ермашова
Продолжительность 90 минут (1 акт)

О спектакле

История о страхе и несвободе на сцене театра Ермашова

Человек всегда мечтал обмануть время, убежать от старости и сохранить жизнь в её бесконечном настоящем. А что, если это желание вдруг исполнится? Если время остановится, а прошлое и будущее исчезнут, оставив лишь иллюзию вечного «сейчас»?

В спектакле герои попадают в параллельную реальность, где привычные законы перестают действовать. Каждая мысль, поступок и выбор обретают новый смысл. Здесь комичное соседствует с тревожным, лёгкость - с философской глубиной, а смех незаметно превращается в вопросы, которые кто-то из нас может задать самому себе.

Это история о страхе и свободе, о цене бессмертия. Готов ли человек жить в мире, где ничто никогда не заканчивается? Остальное лучше увидеть своими глазами.

Правила посещения театра

Для комфортного посещения театра просим обратить внимание на несколько правил:

  • Приходите за 15 минут до начала спектакля.
  • Подготовьте билеты (электронные или печатные) для проверки при входе.
  • После третьего звонка вход в зрительный зал может быть ограничен.
  • Перед началом спектакля выключите звук мобильных телефонов.
  • Фото- и видеосъёмка во время спектакля разрешена, но только на минимальной яркости и без вспышки.
  • В зрительном зале соблюдайте тишину и уважайте артистов и других зрителей.

Желаем вам приятного просмотра!

