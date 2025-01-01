«Здорово и вечно»: показ в рамках Дней Летова в Петербурге

Наталья Чумакова, в сотрудничестве с клубом «Sound» и Невидимым театром, представит документальный фильм «Здорово и вечно». Этот проект посвящён легендарной группе «Гражданская оборона» и её основателю Егору Летову.

О фильме

Фильм основан на уникальных съемках, сделанных участниками группы, а также на интервью с людьми, которые активно участвовали в судьбе «Обороны» на начальном этапе. Авторы, Наталья Чумакова и Анна Цирлина, собрали яркий и живой рассказ о том, как Игорь Летов стал Егором Летовым, фиксируя события с начала 80-х до начала 90-х годов.

Что ждать зрителям?

«Здорово и вечно» не является традиционным документальным байопиком. Это удачная попытка запечатлеть мятежный дух времени и тех людей, которые меняли его под себя. Основная цель авторов — восполнить пробелы в представлении о Летове и «Гражданской обороне», включая мнения, факты и редкие архивные кадры.

Уникальность проекта

Режиссёр Наталья Чумакова отметила: «Большую часть времени представление о Егоре и «Гражданской обороне» складывалось лишь по записям, обложкам дисков и редким концертам. Наша задача — добавить новый образный ряд, чье-то мнение подтвердить, а чье-то опровергнуть». Таким образом, фильм не только рассказывает о ранних годах группы, но и является продолжением истории «Гражданской обороны».

Не упустите возможность увидеть этот уникальный проект и окунуться в атмосферу музыкальной революции, приведшей к созданию одной из самых знаковых групп в истории российской музыки.