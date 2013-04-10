Оповещения от Киноафиши
Спектакль Здесь вам не тут!

Постановка
13 трамвай 18+
Возраст 18+

О спектакле

Премьера спектакля «Здесь вам не тут!»

В Сибирском камерном театре состоится премьерный показ спектакля, основанного на произведениях Даниила Хармса, Аркадия Аверченко и других советских авторов. Этот музыкально-литературный абсурд раскрывает тему одного чемодана и его безумного содержимого.

Из потрёпанного советского чемодана, наполненного духом ушедших времён, появляются не только вещи, но и целые жизни. Это мир иронии и ностальгии, где каждая история представляет собой горько-сладкую притчу о маленьком человеке среди большого парада абсурда. Когда абсурд становится единственной правдой, на помощь приходят музыка и поэзия — главные спасители героев нашего спектакля.

«Здесь вам не тут!» — это спектакль-раскладушка, который открывает перед зрителем трогательные артефакты ушедшей эпохи, погружая в каскад гротеска, сарказма и чистой поэзии. В постановке представлена диалектика двух взглядов на мир: один из них улыбается сквозь слёзы, другой — с абсурдным юмором встречает пустоту.

Команда спектакля

  • Режиссер — Олег Лукашов
  • Художник — Маргарита Хаустова
  • Музыкальный руководитель — Максим Миролюбов
  • Художник по свету — Николай Сотников
  • Звукорежиссер — Иван Михайленко

Актёрский состав

В ролях: Ольга Солдатова, Евгений Осокин, Таисия Глушихина, Евгения Филатова.

Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет. Не упустите возможность увидеть уникальное сочетание поэзии и абсурда на сцене!

Апрель
10 апреля пятница
19:00
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
от 800 ₽

