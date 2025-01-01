Спектакль для детей о Мумми-Тролле

Приглашаем вас на детский спектакль «Здесь раньше росли яблоки», основанный на повести Туве Янсон «Волшебная зима». История рассказывает о маленьком Муми-Тролле, который пробуждается от зимней спячки в самый разгар холодной зимы. Мама, как и вся семья, спит, а вокруг него царит мир, полный загадок, страхов и таинственных существ.

О чем спектакль?

Му́ми-Троллю предстоит отправиться в увлекательное путешествие, полное сложных вопросов о жизни. Как пережить трудные времена? Где найти надежду на лучшее? В чем смысл существования, если все когда-то заканчивается? И действительно ли он одинок в своих переживаниях?

Для кого этот спектакль?

Спектакль «Здесь раньше росли яблоки» предназначен для зрителей всех возрастов. Для юных зрителей он станет поддержкой в размышлениях о жизни, а для взрослых — возможностью вспомнить свои первые шаги на пути к пониманию мира и поиску ответов на важные вопросы.

Артисты

На сцене вы увидите талантливых артистов:

Никита Зубарев

Ольга Скворцова

Таисия Варламова

Рената Актищева

Мадинат Тахаутдинова

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир и найти свои ответы вместе с Муми-Троллем!