Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Здесь раньше росли яблоки
Киноафиша Здесь раньше росли яблоки

Спектакль Здесь раньше росли яблоки

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль для детей о Мумми-Тролле

Приглашаем вас на детский спектакль «Здесь раньше росли яблоки», основанный на повести Туве Янсон «Волшебная зима». История рассказывает о маленьком Муми-Тролле, который пробуждается от зимней спячки в самый разгар холодной зимы. Мама, как и вся семья, спит, а вокруг него царит мир, полный загадок, страхов и таинственных существ.

О чем спектакль?

Му́ми-Троллю предстоит отправиться в увлекательное путешествие, полное сложных вопросов о жизни. Как пережить трудные времена? Где найти надежду на лучшее? В чем смысл существования, если все когда-то заканчивается? И действительно ли он одинок в своих переживаниях?

Для кого этот спектакль?

Спектакль «Здесь раньше росли яблоки» предназначен для зрителей всех возрастов. Для юных зрителей он станет поддержкой в размышлениях о жизни, а для взрослых — возможностью вспомнить свои первые шаги на пути к пониманию мира и поиску ответов на важные вопросы.

Артисты

На сцене вы увидите талантливых артистов:

  • Никита Зубарев
  • Ольга Скворцова
  • Таисия Варламова
  • Рената Актищева
  • Мадинат Тахаутдинова

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир и найти свои ответы вместе с Муми-Троллем!

Купить билет на спектакль Здесь раньше росли яблоки

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
25 октября суббота
19:00
Театральное пространство «За нарисованным очагом» Санкт-Петербург, Комсомола, 2, вход с Арсенальной улицы
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Перформанс с актером «Хищник»
16+
Перформанс Иммерсивный
Перформанс с актером «Хищник»
5 октября в 22:00 «Взаперти» в Соляном
от 10200 ₽
Жестокие игры
16+
Драма
Жестокие игры
24 октября в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 800 ₽
Квест «Заброшка: аномальная зона»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Заброшка: аномальная зона»
25 ноября в 15:20 «Взаперти» на Стахановцев, 19
от 7800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше