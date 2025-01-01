Спектакль «Здесь нет стиляг» предлагает зрителю уникальное путешествие в мир героев, борющихся за баланс в меняющемся и неопределенном пространстве. Каждый персонаж имеет свою историю, свой способ находить опору, а также сталкивается с близостью и одиночеством.
Режиссёр-постановщик Лилия Гурьева объединила команду талантливых хореографов: Елизавета Киселева, Таисия Пасько, Владислав Полещиков и Ольга Седова. Сценарий написан Максимом Трифоновым.
На сцене выступают талантливые артисты:
Спектакль также включает в себя выступления артистов театра «N»: Галина Бабыкина, Милена Балабанова, Полина Василькова, Аделия Ганиева, Алина Гладкова, Виктория Горностаева, Катрин Дьяконова, Маргарита Ершова, Екатерина Мальцева, Анастасия Поваляева, Максим Трифонов, Алина Ямалтдинова.
Художник по костюмам Анастасия Синицына и сценограф Виктория Горностаева внесли свой вклад в визуальное оформление спектакля. За медиасопровождение отвечают Анастасия Синицына и Полина Янковчук, а музыкальное сопровождение обеспечивают звукорежиссер Евгения Долгих и светорежиссер Гульнара Нуруллина. Закадровый голос исполнил Эрик Курушин.
Приходите на спектакль «Здесь нет стиляг» и погрузитесь в захватывающую историю о поисках себя в условиях новых реальностей!