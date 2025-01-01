«Здесь нет стиляг» — спектакль о поиске равновесия в этом мире

Спектакль «Здесь нет стиляг» предлагает зрителю уникальное путешествие в мир героев, борющихся за баланс в меняющемся и неопределенном пространстве. Каждый персонаж имеет свою историю, свой способ находить опору, а также сталкивается с близостью и одиночеством.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик Лилия Гурьева объединила команду талантливых хореографов: Елизавета Киселева, Таисия Пасько, Владислав Полещиков и Ольга Седова. Сценарий написан Максимом Трифоновым.

В главных ролях

На сцене выступают талантливые артисты:

Олег Козлов — Данила Дроздов

— Данила Дроздов Михаил Тюскин — Максим Трифонов

— Максим Трифонов Татьяна Динбур — Анастасия Караблина

— Анастасия Караблина Валерия Тодоровская — Ульяна Суторихина

— Ульяна Суторихина Нина — Элеонора Непостоянова

Артисты театра «N»

Спектакль также включает в себя выступления артистов театра «N»: Галина Бабыкина, Милена Балабанова, Полина Василькова, Аделия Ганиева, Алина Гладкова, Виктория Горностаева, Катрин Дьяконова, Маргарита Ершова, Екатерина Мальцева, Анастасия Поваляева, Максим Трифонов, Алина Ямалтдинова.

Творческая команда

Художник по костюмам Анастасия Синицына и сценограф Виктория Горностаева внесли свой вклад в визуальное оформление спектакля. За медиасопровождение отвечают Анастасия Синицына и Полина Янковчук, а музыкальное сопровождение обеспечивают звукорежиссер Евгения Долгих и светорежиссер Гульнара Нуруллина. Закадровый голос исполнил Эрик Курушин.

Приходите на спектакль «Здесь нет стиляг» и погрузитесь в захватывающую историю о поисках себя в условиях новых реальностей!