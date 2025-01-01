Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Здесь нет стиляг
Киноафиша Здесь нет стиляг

Спектакль Здесь нет стиляг

16+
Режиссер Лилия Гурьева
Возраст 16+

О спектакле

«Здесь нет стиляг» — спектакль о поиске равновесия в этом мире

Спектакль «Здесь нет стиляг» предлагает зрителю уникальное путешествие в мир героев, борющихся за баланс в меняющемся и неопределенном пространстве. Каждый персонаж имеет свою историю, свой способ находить опору, а также сталкивается с близостью и одиночеством.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик Лилия Гурьева объединила команду талантливых хореографов: Елизавета Киселева, Таисия Пасько, Владислав Полещиков и Ольга Седова. Сценарий написан Максимом Трифоновым.

В главных ролях

На сцене выступают талантливые артисты:

  • Олег Козлов — Данила Дроздов
  • Михаил Тюскин — Максим Трифонов
  • Татьяна Динбур — Анастасия Караблина
  • Валерия Тодоровская — Ульяна Суторихина
  • Нина — Элеонора Непостоянова

Артисты театра «N»

Спектакль также включает в себя выступления артистов театра «N»: Галина Бабыкина, Милена Балабанова, Полина Василькова, Аделия Ганиева, Алина Гладкова, Виктория Горностаева, Катрин Дьяконова, Маргарита Ершова, Екатерина Мальцева, Анастасия Поваляева, Максим Трифонов, Алина Ямалтдинова.

Творческая команда

Художник по костюмам Анастасия Синицына и сценограф Виктория Горностаева внесли свой вклад в визуальное оформление спектакля. За медиасопровождение отвечают Анастасия Синицына и Полина Янковчук, а музыкальное сопровождение обеспечивают звукорежиссер Евгения Долгих и светорежиссер Гульнара Нуруллина. Закадровый голос исполнил Эрик Курушин.

Приходите на спектакль «Здесь нет стиляг» и погрузитесь в захватывающую историю о поисках себя в условиях новых реальностей!

Фотографии

Здесь нет стиляг Здесь нет стиляг
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше