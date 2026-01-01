Здесь хорошо! Органно-вокальный вечер
Билеты от 800₽
Здесь хорошо! Органно-вокальный вечер

6+
О концерте

Любовь в музыке: концерт с Алиной Лексуновой и Натальей Свирской

Когда орган и сопрано встречаются на одной сцене, мы можем ожидать настоящего музыкального волшебства. Программу Алины Лексуновой и Натальи Свирской объединяет одна важная тема — любовь во всех её проявлениях.

Музыкальное разнообразие

Органная часть вечера охватывает три столетия. Концерт начинается с торжественной прелюдии, фуги и чаконой Букстехуде. Далее Бах продолжает звучать со своей Прелюдией и фугой до минор, в которых раскрывается сосредоточенный драматизм.

Романтика Брамса и финал Райнбергера

Брамс добавляет романтической порывистости, а Райнбергер завершает программу блестящим финалом сонаты ля мажор. Вокальные номера также выстраивают свою собственную линию.

Истории любви и страдания

Фрескобальди представляет горькую и ироничную жалобу отвергнутой: «Красота проходит, и когда ты осознаешь это, уже я посмеюсь над тобой». Следом звучат два фрагмента из опер Пёрселла, в которых любовь и страдание неразрывно связаны.

Арии Баха и Гайдна

Бах и Гайдн поднимают разговор о великих чувствах ещё выше: у Баха смирение Девы Марии, а ария Гайдна расскажет о бессилии разума перед любовью.

В центре вечера — романс Рахманинова

В центре всей программы находится романс Рахманинова «Здесь хорошо», фортепианную партию которого Алина Лексунова переложила для органа. Это негромкое, почти интимное сочинение неожиданно точно вписывается в разнообразие данного вечера.

Завершение концерта

И завершит вечер ликующая «Аллилуйя» из моцартовского «Exsultate, Jubilate», что станет идеальным финалом этого музыкального путешествия.

Июнь
26 июня пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 800 ₽

