Погружение в мир детских мечтаний: спектакль «Здесь был Ежик»

«А вам тоже иногда кажется, что вас не существует?» — этот вопрос станет отправной точкой для зрителей спектакля «Здесь был Ежик». Это сказка-рефлексия, которая предлагает уникальный опыт погружения в глубины собственного сознания. Спектакль исследует сложные темы, такие как детство и взросление, дружба и страх, жизнь и смерть.

Готовьтесь оказаться в психологической песочнице, где детские мечты и взрослые вопросы переплетаются воедино. Кто знает, какие открытия ждут вас, когда вы будете блуждать вместе с актёрами в тумане собственной памяти?

Основные детали спектакля

Спектакль основан на произведениях писателя С. Козлова и включает в себя актёрские воспоминания. Это создает уникальную атмосферу, в которой каждый зритель сможет найти что-то близкое и личное.

Каст и команда

Заяц: Яна Чубукова

Яна Чубукова Медвежонок: Алексей Власов

Алексей Власов Ёжик: Александра Максимова

Александра Максимова Режиссёр: Анна Шильгаас

Анна Шильгаас Музыкальный руководитель: Артём Клочнев

Приглашение к мечтам

Приходите на спектакль, если вам есть о чем помечтать, глядя на звезды. «Здесь был Ежик» — это не просто театральное представление, это возможность заглянуть внутрь себя и ответить на важные вопросы. Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия.