«Зазвучи!» Моноспектакль Ольги Савельевой
Спектакль «Зазвучи!» Моноспектакль Ольги Савельевой

«Зазвучи!» Новая программа писателя и блогера Ольги Савельевой. В каждой истории — надежда на счастье. Когда, если не сейчас

Ольга Савельева — блогер с аудиторией более 450 тысяч человек, автор 11 книг, член Российского союза писателей

 12+
Возраст 12+

О спектакле

Ивановская государственная филармония представит моноспектакль Ольги Савельевой. В каждой истории — надежда на счастье. Ольга Савельева — блогер с аудиторией более 450 тысяч человек, автор 11 книг и член Российского союза писателей. Моноспектакль понравится тем, кто интересуется личными историями и литературой.

В других городах
Март
Май
3 марта вторник
19:00
Дом кино Красноярск, просп. Мира, 88
от 2200 ₽
18 марта среда
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 2100 ₽
19 мая вторник
19:00
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 2100 ₽
27 мая среда
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 2100 ₽

Русский крест
16+
Моноспектакль Музыка
Русский крест
23 апреля в 19:00 Красноярская филармония
от 3500 ₽
Палата бизнес-класса
16+
Комедия
Палата бизнес-класса
28 апреля в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1500 ₽
Орфей
6+
Музыка
Орфей
12 апреля в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 800 ₽
