Спектакль «Зазвучи!» Моноспектакль Ольги Савельевой

Ивановская государственная филармония представит моноспектакль Ольги Савельевой. В каждой истории — надежда на счастье. Ольга Савельева — блогер с аудиторией более 450 тысяч человек, автор 11 книг и член Российского союза писателей. Моноспектакль понравится тем, кто интересуется личными историями и литературой.