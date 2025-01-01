Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Зажигательный джазовый трибьют Caro Emerald в стиле 50-х: электросвинг и танго на летней крыше
Билеты от 3000₽
Киноафиша Зажигательный джазовый трибьют Caro Emerald в стиле 50-х: электросвинг и танго на летней крыше

Зажигательный джазовый трибьют Caro Emerald в стиле 50-х: электросвинг и танго на летней крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Вечер джаза на крыше Москвы с Urartu Jazz

Этот вечер — как утончённый фильм в стиле нуар, где вы играете главную роль. На роскошной видовой крыше в центре Москвы зазвучат хиты Caro Emerald — музыка, под которую хочется танцевать в платье с открытой спиной. Вам точно знакомы её мелодии, даже если вы не помните имени певицы: с первых нот A Night Like This всё вокруг становится чуть ярче и живее — словно кто-то выкрутил жизнь на максимум.

Погружение в мир гедонизма

Насладитесь упоительным гедонизмом в сочных и ритмичных Back It Up, Stuck и других хитах королевы электросвинга и джаза. Ожидайте живую энергию фламенко, страсть танго и щепотку пикантной экзотики. Позвольте себе этот вечер над городом вместе с Roofevents.

Звуки и панорамы Москвы

Город внизу живёт своей жизнью, но на крыше всё устроено иначе. Здесь слышен не шум улиц, а музыка, разговоры и смех. Крыша открывает панораму, в которой легко потеряться взглядом: узоры старинных улиц, величие небоскрёбов и башен, зелень скверов, мерцание миллионов огней. Вы словно впервые видите Москву во всём её великолепии.

Urartu Jazz: яркие звезды джаза

Urartu Jazz — один из самых ярких джазовых коллективов Москвы. Группа давно завоевала любовь публики на клубных сценах и крупных фестивалях. Их авторские аранжировки и живой стиль исполнения делают каждое выступление по-настоящему особенным. Urartu Jazz легко переходят от танго к свингу, от лирики к экспрессии, создавая уникальную атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽
31 июля
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽
3 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
19:00 от 3000 ₽
8 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽
9 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Сергей Воронов и группа the Crossroadz
12+
Блюз Рок
Сергей Воронов и группа the Crossroadz
21 августа в 20:00 Дом винтажной музыки
от 1500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
6 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Нокту
16+
Хип-хоп
Нокту
7 декабря в 20:00 Pravda
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше