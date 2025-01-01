Зажигательный джазовый трибьют Caro Emerald в стиле 50-х: электросвинг и танго на летней крыше

Вечер джаза на крыше Москвы с Urartu Jazz

Этот вечер — как утончённый фильм в стиле нуар, где вы играете главную роль. На роскошной видовой крыше в центре Москвы зазвучат хиты Caro Emerald — музыка, под которую хочется танцевать в платье с открытой спиной. Вам точно знакомы её мелодии, даже если вы не помните имени певицы: с первых нот A Night Like This всё вокруг становится чуть ярче и живее — словно кто-то выкрутил жизнь на максимум.

Погружение в мир гедонизма

Насладитесь упоительным гедонизмом в сочных и ритмичных Back It Up, Stuck и других хитах королевы электросвинга и джаза. Ожидайте живую энергию фламенко, страсть танго и щепотку пикантной экзотики. Позвольте себе этот вечер над городом вместе с Roofevents.

Звуки и панорамы Москвы

Город внизу живёт своей жизнью, но на крыше всё устроено иначе. Здесь слышен не шум улиц, а музыка, разговоры и смех. Крыша открывает панораму, в которой легко потеряться взглядом: узоры старинных улиц, величие небоскрёбов и башен, зелень скверов, мерцание миллионов огней. Вы словно впервые видите Москву во всём её великолепии.

Urartu Jazz: яркие звезды джаза

Urartu Jazz — один из самых ярких джазовых коллективов Москвы. Группа давно завоевала любовь публики на клубных сценах и крупных фестивалях. Их авторские аранжировки и живой стиль исполнения делают каждое выступление по-настоящему особенным. Urartu Jazz легко переходят от танго к свингу, от лирики к экспрессии, создавая уникальную атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!