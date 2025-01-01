Спектакль Зажигаем звезды

Зажигаем звезды

В отчётном спектакле будут принимать участие дети младшей и старшей концертных групп. В театрализованную композицию будут включены фрагменты музыкальных постановок, сказок, которые дети разучивали в течение года, сценки, прозвучат новые современные песни, стихи.

Цель спектакля — показать, какие знания, умения и навыки приобрели дети, занимаясь в кружке «Искорки».

Руководитель кружка «Искорки» — почётный работник общего образования РФ Елена Валентиновна Акинина

Когда: 24 апреля в 19:00

Где: Малый зал

Продолжительность: 1 час 30 минут

Вход: по билетам