Спектакль Зажигаем звезды

Зажигаем звезды
В отчётном спектакле будут принимать участие дети младшей и старшей концертных групп. В театрализованную композицию будут включены фрагменты музыкальных постановок, сказок, которые дети разучивали в течение года, сценки, прозвучат новые современные песни, стихи.
Цель спектакля — показать, какие знания, умения и навыки приобрели дети, занимаясь в кружке «Искорки».
Руководитель кружка «Искорки» — почётный работник общего образования РФ Елена Валентиновна Акинина
Когда: 24 апреля в 19:00
Где: Малый зал
Продолжительность: 1 час 30 минут
Вход: по билетам