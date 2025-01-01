Меню
Киноафиша Зажигаем звезды

Спектакль Зажигаем звезды

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Зажигаем звезды

В отчётном спектакле будут принимать участие дети младшей и старшей концертных групп. В театрализованную композицию будут включены фрагменты музыкальных постановок, сказок, которые дети разучивали в течение года, сценки, прозвучат новые современные песни, стихи.

Цель спектакля — показать, какие знания, умения и навыки приобрели дети, занимаясь в кружке «Искорки».

Руководитель кружка «Искорки» — почётный работник общего образования РФ Елена Валентиновна Акинина

Когда: 24 апреля в 19:00
Где: Малый зал
Продолжительность: 1 час 30 минут
Вход: по билетам

