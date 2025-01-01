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Зажигаем вновь и вновь: ВИА Кама
Билеты от 1000₽
Киноафиша Зажигаем вновь и вновь: ВИА Кама

Зажигаем вновь и вновь: ВИА Кама

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальные Хиты от ВИА «Кама» на Основной сцене Театра на Таганке

20 апреля на Основной сцене Театра на Таганке состоится долгожданный концерт музыкального коллектива ВИА «Кама». В этот вечер на сцене выступят ведущие артисты театра, которые подарят зрителям незабываемое музыкальное путешествие.

Если вы хотите погрузиться в атмосферу театра, где музыка и эмоции неразрывно связаны, то этот концерт — именно то, что вам нужно! ВИА «Кама» снова собрал все самые яркие музыкальные моменты из спектаклей театра. Зрители смогут насладиться известными песнями, которые навсегда останутся в их сердце.

Музыкальная программа

На концерте прозвучат популярные хиты, которые знакомы каждому: «Позвони мне, позвони!», «Я — это ты», «Помоги мне», «Мальчик хочет в Тамбов», «Сердце, тебе не хочется покоя!», «Плывёт веночек», «Цыганский хор», «Кустурица», «Зажигает вновь и вновь» и многие другие.

Эти мелодии стали частью нашей жизни, а их тексты прочно осели в памяти. В этот вечер зрители смогут не только услышать любимые песни, но и ощутить непередаваемую атмосферу, которая царит в театре.

Не пропустите!

Приходите на концерт ВИА «Кама» и насладитесь живым исполнением с сокрушительной энергией и разнообразием музыкальных жанров. Это уникальная возможность за один вечер ощутить атмосферу сразу нескольких спектаклей и перенестись в мир эмоций, запечатлённых в музыкальных мгновениях.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника — ждем вас на концерте! Главное, чтобы никто не простудился, и тогда всё обязательно сбудется!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

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