Киноафиша Зажги чайник

Спектакль Зажги чайник

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Гарольда Пинтера

Спектакль «Зажги чайник» основан на одной из ранних пьес Гарольда Пинтера «The Dumb Waiter» и обещает стать ярким событием для любителей интеллектуального театра. Гарольд Пинтер — нобелевский лауреат, драматург и мастер психологического абсурда, создатель уникального театрального мира, который нельзя определить в одном жанре. Его пьесы — это комедия и драма, мистерия и фарс в одном.

Пьесы Пинтера часто называют «пинтересками», потому что они полны загадок. В них диалоги кажутся обрывочными, паузы — напряженными, а развитие сюжета — не всегда логичным. Но в этой кажущейся простоте скрывается глубокий смысл, открывающий зрителю многоуровневый конфликт.

О спектакле

В центре действия — двое мужчин в замкнутом пространстве. Напряженное ожидание, неизвестность, скрытая угроза и одиночество создают атмосферу, в которой любой бытовой предмет, даже чайник, может стать катализатором драмы. Авторы спектакля выбрали название «Зажги чайник», подчеркивая, что именно этот предмет разворачивает действие.

Многослойность интерпретаций

О чем этот спектакль? Пинтер оставляет много вопросов без ответа, предоставляя зрителям самим завершить историю. Авторы постановки также предлагают несколько вариантов финала, каждый из которых раскрывает новые грани пьесы.

Для кого-то это может быть абсурдистская комедия о бессмысленном ожидании. Другие увидят в спектакле драму о разрушении личности под давлением внешних сил. Возможно, кто-то интерпретирует пьесу как исследование динамики власти в отношениях или как символическое отражение иерархичности общества.

Сценический мир Пинтера

Спектакль насыщен элементами, характерными для пьес Пинтера: напряженные паузы, тонкая игра в подтексты, скрытые страхи и неосуществленные надежды. Зрители могут ожидать динамичный обмен репликами, где каждая фраза многозначна и полна подтекста.

Не пропустите!

«Зажги чайник» — это постановка, которая заставит каждого зрителя задуматься, увидеть что-то свое, интерпретировать ситуацию по-своему. Спектакль будет интересен тем, кто ценит глубокие, многослойные истории и открытые финалы, позволяющие каждому выбрать свою истину.

Будет ли это комедия, драма или философское размышление о человеческой природе — решать вам!

В других городах

Рязань, 29 октября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 700 ₽
Рязань, 6 ноября
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
19:00 от 700 ₽

